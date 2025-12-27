18 حجم الخط

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن روسيا تحاول إنهاء الحرب التي أشعلتها سلطات كييف، وما كان للقتال أن يندلع لو أن نظام كييف استمع إلى روسيا.

بوتين: ما كان للقتال أن يندلع لو أصغت سلطات كييف لروسيا



وأضاف بوتين، خلال اجتماع في أحد مراكز القيادة التابعة لمجموعة القوات المشتركة: "اختارت سلطات كييف شنّ عمليات عسكرية واسعة النطاق. اختارت الحرب. إشعال الحرب. نحن نحاول إنهاءها. منذ البداية، قلنا إنه يجب سحب قوات نظام كييف من هذه المناطق. ولن يكون هناك أي عمل عسكري. ما كان ليحدث أي قتال لو أنهم استمعوا إلينا حينها".

الجيش الروسي يواصل الضغط على القوات الأوكرانية



وشدد الرئيس بوتين على أن رؤوس النظام في كييف لا يتعجلون في أمر حل النزاع بالوسائل السلمية.

وتابع: "نرى أنه حتى اليوم، وللأسف، لا يتعجل رؤوس النظام في كييف إلى حل هذا الصراع بالوسائل السلمية".

وأكد الرئيس بوتين أن روسيا تحاول إنهاء الحرب التي شنها نظام كييف.

في وقت سابق، أشار الرئيس الروسي إلى أن القوات المسلحة الروسية تزيد الضغط على الفصائل المسلحة الأوكرانية.

ونوه الرئيس بوتين بأن الجيش الروسي يزيد من ضغطه على القوات الأوكرانية على خطوط القتال.

وكانت الأنباء قد ذكرت أنه تم إبلاغ الرئيس بوتين، بالسيطرة على هوليايبولي في مقاطعة زابوروجيه، وكذلك ديميتروف وأرتيموفكا في دونيتسك.

