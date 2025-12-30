الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبيرة بالشأن الإيراني: تمسك أمريكا وإيران بشروطهما يعقد فرص التفاهم

الدكتورة هدى رؤؤف،فيتو
الدكتورة هدى رؤؤف،فيتو
18 حجم الخط

قالت الدكتورة هدى رؤؤف، الخبيرة بالشئون الإيرانية: إن تصريحات الخارجية الإيرانية بأنه لا قيمة لأى مباحثات نووية دون رفع العقوبات يعود إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لهما شروطهما التى لا يريدان التنازل عنها، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد موافقة إيران على التخصيب الصفرى لليورانيوم وتفتيت شبكة الوكلاء الإقليميين.

أمريكا وإيران لديهما نقطة خلاف

 وأكدت فى تصريح لفيتو، أن إيران أيضا لها مطالبها أو شروطها وهى رفع العقوبات والطرفين لديهم نقطة خلاف، لكن ربما الوساطة سواء من جانب الروس أو السعودية  تلعب دورا فى تقريب وجهات النظر، لكن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة مع الملف الإيراني النووى وتريد التوصل لاتفاق بشأنه، إلى جانب المشكلة الأخرى وهى الصواريخ البالستية.

ترامب أراد فرض قيود على الصواريخ الايرانية 

 وواصلت حديثها قائلة إن ترامب أراد فرض قيود على الصواريخ الإيرانية ورفضت إيران لتمسك كل طرف براية، وبالتالى السيناريو القادم سيظل الوضع كما هو عليه، خاصة وأن الملف النووى الإيراني لم يعد له الأولوية لدى ترامب الذى دائما ما يلوح بالدور العسكرى الإسرائيلي.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت أمس الإثنين: إنه لا قيمة لأي مباحثات نووية دون رفع العقوبات.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الإيرانية: العقوبات على طهران جريمة كبيرة وعلينا الاستمرار بمحاولة تخفيف آثارها. 

وتابعت: أي محادثات في إطار الدبلوماسية يجب أن تفضي إلى رفع العقوبات.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران.

فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية

وفي ال 12 من نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية.

الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك: "فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة".

أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: "نمارس بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق: "سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران ​الولايات المتحدة الامريكية العقوبات الأمريكية البرنامج النووي الإيراني الصواريخ البالساية

مواد متعلقة

"رسائل حرب" في انتظار الضوء الأخضر، نتنياهو ينقل لترامب خططه تجاه إيران وحماس

مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن توافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

إيران تستعد لإطلاق 3 أقمار صناعية على صاروخ واحد

رويترز: إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية تحمل وقودا مهربا

الأكثر قراءة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أمطار ورياح على هذه المناطق

وصول رمضان صبحي إلى جنايات الجيزة لسماع النطق بالحكم في قضية التزوير

الصغرى تصل إلى 3 مئوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

بـ 110 جنيهات وصالح لمدة سنتين، منافذ بيع كارت الدفع الإلكتروني لأتوبيسات النقل العام

ارتفاع البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025

ضبط 640 كيلو مخدرات و69 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2026

‌‏الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات في اليمن وأي مساس بأمننا "خط أحمر"

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتراجع جنيهين في سوق العبور

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الأب الميت فى المنام وعلاقتها بالحصول على الكثير من الأموال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 30 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads