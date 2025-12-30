خبيرة بالشأن الإيراني: تمسك أمريكا وإيران بشروطهما يعقد فرص التفاهم

18 حجم الخط

قالت الدكتورة هدى رؤؤف، الخبيرة بالشئون الإيرانية: إن تصريحات الخارجية الإيرانية بأنه لا قيمة لأى مباحثات نووية دون رفع العقوبات يعود إلى أن كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لهما شروطهما التى لا يريدان التنازل عنها، مبينة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد موافقة إيران على التخصيب الصفرى لليورانيوم وتفتيت شبكة الوكلاء الإقليميين.

أمريكا وإيران لديهما نقطة خلاف

وأكدت فى تصريح لفيتو، أن إيران أيضا لها مطالبها أو شروطها وهى رفع العقوبات والطرفين لديهم نقطة خلاف، لكن ربما الوساطة سواء من جانب الروس أو السعودية تلعب دورا فى تقريب وجهات النظر، لكن الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة مع الملف الإيراني النووى وتريد التوصل لاتفاق بشأنه، إلى جانب المشكلة الأخرى وهى الصواريخ البالستية.

ترامب أراد فرض قيود على الصواريخ الايرانية

وواصلت حديثها قائلة إن ترامب أراد فرض قيود على الصواريخ الإيرانية ورفضت إيران لتمسك كل طرف براية، وبالتالى السيناريو القادم سيظل الوضع كما هو عليه، خاصة وأن الملف النووى الإيراني لم يعد له الأولوية لدى ترامب الذى دائما ما يلوح بالدور العسكرى الإسرائيلي.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية قالت أمس الإثنين: إنه لا قيمة لأي مباحثات نووية دون رفع العقوبات.

وبحسب «القاهرة الإخبارية»، أضافت الخارجية الإيرانية: العقوبات على طهران جريمة كبيرة وعلينا الاستمرار بمحاولة تخفيف آثارها.

وتابعت: أي محادثات في إطار الدبلوماسية يجب أن تفضي إلى رفع العقوبات.

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران.

فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية

وفي ال 12 من نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية.

الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك: "فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة".

أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: "نمارس بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق: "سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.