خبير نووي: الأوروبيون فقدوا أدوات الضغط وإيران تتحرك بحرية في ملف التخصيب

18 حجم الخط

إيران، قال دهاينز جاتنر، الأستاذ المحاضر بجامعة فيينا والخبير النووي: إن الدول الأوروبية فقدت جزءًا كبيرًا من أوراق الضغط التي كانت تمتلكها في التعامل مع الملف النووي الإيراني، مؤكدًا أن العقوبات على طهران قد تعود للواجهة مجددًا خلال المرحلة المقبلة.

غياب الرقابة الفعّالة على أنشطة التخصيب الإيرانية

وأوضح جاتنر، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، أنه لا توجد في الوقت الحالي رقابة دولية فعّالة على أنشطة إيران المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن هذا الوضع أتاح لطهران مساحة واسعة للتحرك بحرية واتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الملف دون قيود حقيقية.

محاولات أوروبية للتأثير على واشنطن وطهران

وأشار الخبير النووي إلى أن المواقف الأوروبية الداعية إلى تشكيل لجان جديدة أو السعي نحو اتفاق بديل، قد لا تعكس قدرة حقيقية على فرض حلول، بقدر ما تمثل محاولة للتأثير في مواقف كل من الولايات المتحدة وإيران في آن واحد، في ظل تراجع النفوذ الأوروبي المباشر في هذا الملف.

العلاقة بين ترامب ونتنياهو وتأثيرها على الملف النووي الإيراني

ولفت جاتنر إلى أن طبيعة العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطريقة إدارة كل طرف لهذه العلاقة، تلعب دورًا محوريًا في تعقيد مسار الملف النووي الإيراني، خاصة في ظل تباين الحسابات السياسية والأمنية بين واشنطن وتل أبيب.

إيران تتحدث عن مفاوضات عادلة وترامب يلوّح باتفاق

وفي السياق ذاته، أوضح الخبير أن إيران تؤكد باستمرار استعدادها للدخول في مفاوضات «عادلة ومتزنة»، بينما يعلن الرئيس الأمريكي سعيه للتوصل إلى اتفاق جديد، وهو ما يعكس استمرار حالة التباين في الرؤى والمواقف بين الأطراف المعنية، ويجعل مستقبل الملف النووي الإيراني مفتوحًا على عدة سيناريوهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.