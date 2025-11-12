الأربعاء 12 نوفمبر 2025
عقوبات أمريكية جديدة علي إيران، وبيان عاجل من وزارتي الخزانة والخارجية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية.

 

الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: "فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة".

 

أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: "نمارس بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

