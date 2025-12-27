إيران تستعد لإطلاق 3 أقمار صناعية على صاروخ واحد

18 حجم الخط

يستعد برنامج الفضاء الإيراني لإطلاق 3 أقمار صناعية هي كوثر، ظفر-2، وبايا، ضمن دفعة واحدة على متن صاروخ إطلاق واحد، في إطار خطة لتكثيف حضور إيران في مجال الاتصالات الفضائية.​

وقمر ظفر-2 هو قمر استشعار عن بعد بقدرات تصوير محسنة مقارنة بالإصدار السابق، ومخصص لاستخدامات مدنية مثل الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، ومراقبة الكوارث.​

قمرا كوثر وبايا ينتميان أيضا إلى فئة الأقمار الصغيرة، ومصممان لتزويد إيران ببيانات فضائية مساعدة في مجالات التخطيط العمراني، ومراقبة الحدود، وبعض التطبيقات البحثية والعلمية.​

ويأتي الإعلان عن وضع الصاروخ الحامل لهذه الأقمار على منصة الإطلاق بعد أسابيع من تصريحات مسؤولين إيرانيين بأن هذه المجموعة ستشكل مرحلة جديدة من تطوير المنظومة الفضائية الإيرانية ورفع عدد الأقمار العاملة في المدار.

عراقجي: البرنامج الفضائي الإيراني "سلمي" و"ذو مهام علمية"

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن برنامج طهران الفضائي "سلمي"، وأن الأقمار التي تطلقها إيران إلى الفضاء "ذات مهام علمية".

وقال عراقجي، خلال زيارته إلى مدينة أصفهان، إن إيران حققت "تقدّمًا كبيرًا" في البرامج "المرتبطة بالطاقة النووية، والصناعات الدفاعية، وتقنية النانو، والأقمار الصناعية".

وأضاف: "هذه المجالات، ومنها الأقمار الصناعية، هي بالكامل سلمية، وإيران تسير على طريق تطوير هذه التكنولوجيا".

واعتبر عراقجي البرنامج الفضائي الإيراني "حقًا طبيعيًا" لها، مدعيًا أن "الأقمار الصناعية الإيرانية ذات مهمة علمية".

وفي أواخر شهر أبريل من هذا العام، تناولت وكالة "بلومبرج"، في تقرير لها البرنامج الفضائي الإيراني، وكتبت أن هذا البرنامج، رغم العقوبات والضغوط الأميركية، لا يزال يشهد تقدمًا وتعزيزًا.

