خارج الحدود

إيران تطالب أمريكا بالتوقف عن خداع العالم وتجربة الدبلوماسية النزيهة

عباس عراقجي
عباس عراقجي
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الأربعاء: بدلا من خداع العالم، ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجرب "الدبلوماسية النزيهة".

 

السفير الأمريكي في إسرائيل: يبدو أن إيران لم تفهم الرسالة من هجومنا على فوردو

في سياق متصل، ذكرت تقارير إعلامية، الاثنين الماضي، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، شكك في مدى استيعاب إيران للرسالة التي أرادت الولايات المتحدة إيصالها عبر الهجوم على منشأة فوردو النووية.

وحذر هاكابي في الوقت نفسه من استمرار طهران في محاولات تعزيز نفوذها الإقليمي، وقال خلال كلمة ألقاها في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي: "لا أعلم إن كانت إيران قد أخذت ترامب على محمل الجد حتى الليلة التي حلقت فيها قاذفات بي-2 فوق فوردو".

وأضاف: "آمل أن يكونوا قد فهموا الرسالة، لكن ربما لم يفهموها بالكامل، إذ يبدو أنهم يحاولون إعادة بناء نفوذهم وإيجاد طريقة جديدة لتعميق الخناق، وجعله أكثر أمانا".

كما وجه السفير الأمريكي تحذيرا إلى الدول الأوروبية، قائلا: "إذا لم يدرك الأوروبيون أن هذا يمثل تهديدا حقيقيا لأوروبا بأكملها، فهم أغبى مما أظن أحيانا".

 

حرب الـ 12 يوما بين إيران وإسرائيل 

يذكر أن إسرائيل شنت في 13 يونيو الماضي عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج عسكري نووي سري. 

وشملت أهداف الضربات الجوية والمداهمات التخريبية المزعومة منشآت نووية ومواقع قيادية وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.

ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوما. 

وانضمت الولايات المتحدة إلى هذه المواجهة بتنفيذها هجوما على المنشآت النووية الإيرانية في ليلة 22 يونيو. 

وعلى إثر ذلك، وجهت طهران ضربات صاروخية مساء 23 يونيو على قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، مع إعلان أنها لا تنوي المضي قدما في التصعيد.

