مشاهد للدمار الكبير في بئر السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (فيديو)



بئر السبع.. مشاهد للدمار الكبير الذي خلفته الصواريخ الإيرانية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه خلال الساعتين الماضيتين أطلقت إيران 11 صاروخا على إسرائيل في 5 دفعات.



ووثقت مقاطع مصورة مشاهد للدمار الكبير الذي لحق بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة فجر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت عدة صور ومقاطع مباني سكنية مدمرة وأضرارا كبيرة لحقت بالمركبات ووسائل النقل في عدة أحياء بالمدينة فجر اليوم.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع التصعيد بين الطرفين.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة فجر اليوم.

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