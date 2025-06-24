الثلاثاء 24 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مشاهد للدمار الكبير في بئر السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (فيديو)

الدمار الكبير في
الدمار الكبير في بئر السبع،فيتو


بئر السبع.. مشاهد للدمار الكبير الذي خلفته الصواريخ الإيرانية

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه خلال الساعتين الماضيتين أطلقت إيران 11 صاروخا على إسرائيل في 5 دفعات.


ووثقت مقاطع مصورة مشاهد للدمار الكبير الذي لحق بمدينة بئر السبع جنوب إسرائيل جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة فجر اليوم الثلاثاء.

وأظهرت عدة صور ومقاطع مباني سكنية مدمرة وأضرارا كبيرة لحقت بالمركبات ووسائل النقل في عدة أحياء بالمدينة فجر اليوم.

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أعلنت فجر اليوم الثلاثاء، عن تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي إيراني واسع النطاق، في واحدة من أعنف الضربات منذ اندلاع التصعيد بين الطرفين.

فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة فجر اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة بئر السبع الضربة الصاروخية الإيرانية الجبهة الداخلية الإسرائيلية هجوم صاروخي إيراني

الأكثر قراءة

تتخطى النصف مليار جنيه، مكافات مالية ضخمة للأهلي رغم وداع مونديال الأندية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد التعادل مع بورتو

مشاهد للدمار الكبير في بئر السبع بعد الهجوم الصاروخي الإيراني (فيديو)

ترامب: وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل دخل حيز التنفيذ "الرجاء عدم انتهاكه"

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض كبير في الكابوريا

غضب ميسي بعد انتهاء مباراة إنتر ميامي وبالميراس (فيديو)

إعلام عبري،: مقتل 7 إسرائيليين وإصابة 12 آخرين في الهجوم الصاروخي الإيراني على بئر السبع

أول تعليق من ريبيرو بعد تعادل الأهلي مع بورتو بكأس العالم للأندية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

سعر طن الأرز الأبيض الرفيع اليوم الإثنين 23-6-2025

تراجع 9 جنيهات للبلدي، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 23 يونيو 2025 (آخر تحديث)

47390 دولار سعر طن النحاس في الأسواق العالمية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

في ختام أعماله كشف حساب مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 24 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
وزارة الصحة الإيرانية: استشهاد 44 سيدة و13 طفلًا في الهجمات الإسرائيلية على إيران