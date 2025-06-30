طهران: لا نثق بتغير مواقف واشنطن وتصريحات جروسي لتبرير ضرب منشآتنا النووية

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن تصريحات رافائيل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تعتبر نوعا من تبرير العدوان العسكري على منشآتنا النووية”.



وتابعت: لا يمكن الوثوق بالتغييرات المتكررة في مواقف واشنطن والتي أصبحت نمطا ثابتا في سلوكها، كما لا يمكن للوكالة الذرية توقع التزامنا في ظل صمتها أو تبريرها للاعتداءات على منشآتنا النووية.



وأضافت: لا يمكن الاعتماد على تصريحات ترامب بشأن رفع العقوبات وبيع النفط الإيراني

،فالتهديد بفرض عقوبات علينا ليس جديدا وأثبتنا أننا لن نستسلم أمام المطالب المفرطة.



وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن “اعتراف فرنسا بمشاركتها في ردع هجماتنا على إسرائيل اعتراف رسمي بدورها في العدوان ضدنا”.



وتساءلت: كيف يتوقع أن نكون قادرين على ضمان أمن المفتشين بينما تعرضت منشآتنا لعدوان قبل أيام.

وقبل وقت سابق قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريحات صحفية لشبكة سي بي إس: يمكن لطهران استئناف تخصيب اليورانيوم خلال أشهر.

وتابع: لم نر برنامجا يدل على التوجه نحو إنتاج سلاح نووي في إيران

وأضاف: الضربات التي وجهت للبرنامج النووي الإيراني شديدة لكنها لم تدمره بالكامل.

وقبل وقت سابق قال: إن إيران أصبحت دولة متقدمة نوويًا، مؤكدًا أن أي عمل عسكري لن يستطيع محو هذا التقدم التقني.

الدعوة إلى الدبلوماسية مع إيران

وشدد “جروسي” على أهمية العودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران، محذرًا من أن الاعتقاد بإمكانية إنهاء برنامج إيران النووي بالقوة غير واقعي وخطير.

توقيت حساس وتصعيد في المنطقة

تصريحات جروسي تأتي في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والغرب، على خلفية الغموض بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني بعد الضربات الأمريكية.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران من أن "الأمور ستزداد سوءًا بالنسبة لها" في حال لم ترجع إلى النظام العالمي.

ونفى ترامب في الوقت ذاته تقارير إعلامية ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة.

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