السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن توافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

هل توافق واشنطن على
هل توافق واشنطن على توجيه إسرائيل ضربة عسكرية ضد إيران
18 حجم الخط

قال آلان أير، كبير المسؤولين السابق بوزارة الخارجية الأمريكية: إن تعثر المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران يعود إلى تعارض جوهري في مواقف الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا الخلاف يجعل استئناف المحادثات في الوقت الراهن أمرًا غير مرجح.

خلاف جذري حول التخصيب النووي الإيراني 

وأوضح أير أن الولايات المتحدة تشترط التوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم كمدخل أساسي لأي مفاوضات جديدة، في حين تؤكد إيران، استنادًا إلى المعاهدات الدولية، حقها في التخصيب لأغراض سلمية، وهو ما يشكل عقدة رئيسية أمام أي تقدم دبلوماسي.

إسرائيل ترى الخطر في الصواريخ الإيرانية لا في النووي فقط

وأشار المسؤول الأمريكي السابق، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الموقف الإسرائيلي من توجيه ضربة لإيران قد لا يرتبط بالبرنامج النووي وحده، بل يتصل بدرجة أكبر بالقدرات الصاروخية الإيرانية، التي تعتبرها تل أبيب تهديدًا مباشرًا لأمنها، خاصة في ظل استخدام إيران لتلك القدرات في صراعات سابقة.

إدارة ترامب غير متحمسة للتصعيد ضد إيران 

وأكد أيرأن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لا تبدو راغبة في السماح لـ إسرائيل بشن هجوم عسكري جديد على إيران، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس حرص واشنطن على تجنب تصعيد إقليمي واسع في هذه المرحلة.

ملف إيران على طاولة مباحثات نتنياهو في واشنطن

وأضاف أن الملف الإيراني سيكون حاضرًا بقوة على جدول مباحثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يسعى للحصول على إذن أمريكي بشن ضربات عسكرية ضد إيران، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الرئيس ترامب لن يمنح هذا الضوء الأخضر.

رسالة أمريكية واضحة لـ إسرائيل بشأن إيران: لا حرب جديدة

واختتم أير تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف الأمريكي يعكس قناعة بأن فتح جبهة عسكرية جديدة مع إيران لن يخدم مصالح الاستقرار الإقليمي، في ظل تشابك الأزمات وتصاعد التوتر في أكثر من ساحة بالمنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

واشنطن إسرائيل إيران طهران الولايات المتحدة تخصيب اليورانيوم ترامب

مواد متعلقة

خبير: نتنياهو يناور بالملف الإيراني لتخفيف الضغوط الدولية بشأن غزة

إيران تطالب أمريكا بالتوقف عن خداع العالم وتجربة الدبلوماسية النزيهة

قمة نتنياهو- ترامب.. جبهة قتال جديدة ضد إيران.. الصحف الإسرائيلية تدق طبول الحرب.. وحقيبة رئيس وزراء الاحتلال إلى واشنطن مليئة بالخيارات العسكرية ضد طهران

إسرائيل تحذر ترامب: رصدنا مؤشرات على إعادة إيران بناء قدراتها الصاروخية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على وولفرهامبتون 0/2 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، تعادل سلبي بين السنغال والكونغو الديمقراطية بالشوط الأول

كأس مصر، عمر كمال يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصرية للاتصالات

أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 27 ديسمبر 2025 في بورصة الدواجن

فان دايك يصطحب أبناء جوتا في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون لتكريم والدهم

كأس الأمم الأفريقية، بنين تتقدم على بوتسوانا بهدف نظيف في الشوط الأول

بعد الاعتراف بصوماليلاند، محمد على خير: مطلوب تكتل مصري سعودي تركي لمواجهة تهديدات نتنياهو

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

تفسير رؤية التاج بالمنام وعلاقتها بالنجاح والتألق في الحياة المهنية

دعاء ليلة الزفاف، الإفتاء توضح بيان فضله وبركته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads