مسؤول سابق بالخارجية الأمريكية: واشنطن لن توافق على توجيه ضربة عسكرية ضد إيران

قال آلان أير، كبير المسؤولين السابق بوزارة الخارجية الأمريكية: إن تعثر المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران يعود إلى تعارض جوهري في مواقف الطرفين، مشيرًا إلى أن هذا الخلاف يجعل استئناف المحادثات في الوقت الراهن أمرًا غير مرجح.

خلاف جذري حول التخصيب النووي الإيراني

وأوضح أير أن الولايات المتحدة تشترط التوقف الكامل عن تخصيب اليورانيوم كمدخل أساسي لأي مفاوضات جديدة، في حين تؤكد إيران، استنادًا إلى المعاهدات الدولية، حقها في التخصيب لأغراض سلمية، وهو ما يشكل عقدة رئيسية أمام أي تقدم دبلوماسي.

إسرائيل ترى الخطر في الصواريخ الإيرانية لا في النووي فقط

وأشار المسؤول الأمريكي السابق، خلال مداخلة بقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الموقف الإسرائيلي من توجيه ضربة لإيران قد لا يرتبط بالبرنامج النووي وحده، بل يتصل بدرجة أكبر بالقدرات الصاروخية الإيرانية، التي تعتبرها تل أبيب تهديدًا مباشرًا لأمنها، خاصة في ظل استخدام إيران لتلك القدرات في صراعات سابقة.

إدارة ترامب غير متحمسة للتصعيد ضد إيران

وأكد أيرأن الإدارة الأمريكية، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، لا تبدو راغبة في السماح لـ إسرائيل بشن هجوم عسكري جديد على إيران، معتبرًا أن هذا التوجه يعكس حرص واشنطن على تجنب تصعيد إقليمي واسع في هذه المرحلة.

ملف إيران على طاولة مباحثات نتنياهو في واشنطن

وأضاف أن الملف الإيراني سيكون حاضرًا بقوة على جدول مباحثات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى واشنطن، حيث من المتوقع أن يسعى للحصول على إذن أمريكي بشن ضربات عسكرية ضد إيران، إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الرئيس ترامب لن يمنح هذا الضوء الأخضر.

رسالة أمريكية واضحة لـ إسرائيل بشأن إيران: لا حرب جديدة

واختتم أير تصريحاته بالتأكيد على أن الموقف الأمريكي يعكس قناعة بأن فتح جبهة عسكرية جديدة مع إيران لن يخدم مصالح الاستقرار الإقليمي، في ظل تشابك الأزمات وتصاعد التوتر في أكثر من ساحة بالمنطقة.

