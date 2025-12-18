الخميس 18 ديسمبر 2025
خارج الحدود

وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران

إيران
إيران
 فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عقوبات جديدة على سفن مرتبطة بإيران.

 

فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية

 وفي ال 12 من نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أشخاص وكيانات بعضها مرتبط بـ صناعة الطيران الإيرانية.

 

الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة

 وقالت وزارة الخزانة الأمريكية آنذاك: "فرضنا عقوبات لتعطيل شبكات إيرانية في مجال الصواريخ العابرة للقارات والطائرات المسيرة".

 

أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية: "نمارس بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب أقصى ضغط على إيران لإنهاء تهديدها النووي".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق: "سنستخدم كل الوسائل لتعطيل برامج إيران الخاصة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

