أخبار الفن اليوم: وفاة دقدق مغني المهرجانات بعد صراع مع المرض، آسر ياسين يخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلمه الجديد وزوجته تدعمه

شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد عددا من الأحداث الهامة، وكانت كالتالي:

رحل عن عالمنا، منذ قليل، مغني المهرجانات وصاحب أغنية "إخواتي" الشهيرة، ومؤسس فرقة الصواريخ دقدق بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ.



وصل منذ قليل النجم آسر ياسين إلي العرض الخاص لفيلمه الجديد “إن غاب القط ” والتي تشاركه فيه أسماء جلال والمقام حاليا في الشيخ زايد.

انتهى الفنان عصام عمر من تصوير المشاهد الخارجية لمسلسل “عين سحرية” بعدد من الشوارع والمناطق العامة بالقاهرة والجيزة، ومن المفترض أن يستكمل تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة خلال الفترة القادمة.

تشهد أحداث مسلسل اتنين غيرنا الذى يقوم ببطولته النجمان “آسر يس ودينا الشربيني”، تعرض بطلة العمل، والتي تلعب شخصية نجمة سينمائية لأزمات مع زوجها تصل للانفصال.



ويواصل الفنان آسر يس والفنانة دينا الشربيني تصوير عدد من المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، داخل ديكورات منطقة الحزام الأخضر ويستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من أسبوع، وتنتقل بعدها أسرة العمل لديكور العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي.

تجري الشركة المنتجة لمسلسل “حق ضايع” عددًا من المفاوضات مع الفنانة آيتن عامر لتعود لاستكمال العمل، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة اعتذارها عن العمل خلال الأيام الماضية، وجاء الاعتذار بسبب ضيق الوقت أمامها وانشغالها بتصوير أعمال أخرى، وعدم الاتفاق مع الشركة المنتجة على أجر مناسب.

علق الكاتب والروائي الكبير يوسف زيدان على فيلم الملحد، وذلك عقب مشاهدته مساء أمس في العرض الخاص للعمل والذي أقيم بأحد المولات التجارية الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

بعد عام كامل من الترقب والدعوات، وفي نهاية حزينة لقصة كفاح مع المرض بدأت فصولها منذ عام 2024، غيب الموت اليوم مطرب المهرجانات الشهير "دقدق"، مؤسس فريق الصواريخ وصاحب أغنية "إخواتي"، وذلك داخل منزله، بعد صراع مرير مع ورم سرطاني في المخ لم يمهله طويلًا.

