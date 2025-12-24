الأربعاء 24 ديسمبر 2025
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل "بطل العالم" قريبًا على CBC

عصام عمر، فيتو
عصام عمر، فيتو
تعرض قناة "CBC" قريبًا على شاشتها المسلسل الدرامي الجديد "بطل العالم"، من بطولة مجموعة من النجوم.

المسلسل من بطولة عصام عمر، وجيهان الشماشرجي، وفتحي عبد الوهاب وتأليف هاني سرحان ومن إخراج عصام عبد الحميد.

 

مسلسل بطل العالم

تدور أحداث مسلسل بطل العالم في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف. 

 

تتمحور القصة حول بطل أفريقيا في الملاكمة الذي يتحول إلى حارس شخصي محترف يبحث عن فرصة ثانية بعد خسارته في كأس العالم، وتتغير حياته تمامًا حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثًا مخفيًا وديونًا خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات، خلال الأحداث ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقًا جديدًا نحو الحب والخلاص.

 

أبطال مسلسل بطل العالم 

يضم مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم، بما في ذلك محمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآدم النحاس، ومنى هلا وجيهان الشماشرجي، مع ظهور خاص لكلا من الجيار والدولار ويعرض المسلسل على منصة "يانجو بلاي".

 

وهذا العمل ليس الأول من بطولة عصام عمر، إذ سبق وقدم مجموعة من البطولات التي أثبتت قدرته على تنويع أدواره والنجاح في أكثر من لون فني.

