الإثنين 01 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

القائمة الكاملة لمسلسل اتنين غيرنا بطولة آسر ياسين

مسلسل اتنين غيرنا،
مسلسل اتنين غيرنا، فيتو
بدأ الفنان آسر ياسين تصوير أولى مشاهده في مسلسل “اتنين غيرنا” مع الفنانة  دينا الشربيني، ويلعب شخصية مدرس ثانوي منفصل عن زوجته.

ويشارك في العمل بجانب أسر يس ودينا الشربيني كل من وصابرين النجيلي، واحمد حسن، وياسمينا العبد، نردين فرج، محمد السويسي، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 15 حلقة وتأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

 

 

آخر أعمال آسر ياسين 

آخر أعمال آسر يس  فيلم “إن غاب القط”الذي يشهد محاولة سرقة إحدى اللوحات العالمية الموجودة في متحف حضاري.

ويعلم آسر يس الذي يعمل في المتحف بالأمر ويقوم بمطاردة السارقين.

واقتربت أسرة فيلم إن غاب القط من تصوير جميع مشاهد العمل، ويتبقى لهم أسبوع واحد فقط على انتهاء التصوير، حيث يواصل صناعه تصوير عدد من المشاهد الخارجية في الوقت الحالي.

وتشهد أحداث فيلم إن غاب القط المقرر عرضه قريبا قصة حب بين محمد شاهين وأسماء جلال، المشاركان في بطولة العمل، كما يتعرضان للعديد من المواقف، ويتدخل آسر يس لحل الأزمة بينهما.

الفيلم يضم مجموعة مميزة من النجوم، بجانب آسر يس وكارمن بصيبص، ومنهم أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي، سماح أنور، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

