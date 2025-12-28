طارق الشناوي: الملحد يحض على الإيمان بالله ولا يجب الحكم عليه من الاسم

18 حجم الخط

تحدث الناقد السينمائي طارق الشناوي عقب العرض الخاص لفيلم “الملحد” مساء أمس السبت الموافق 27 ديسمبر عن العمل والرسالة الحقيقية التي يناقشها من خلال أحداثه.

وقال طارق الشناوي في مقابلات صحفية عقب الفيلم أنه شعر بغرابة شديدة من الأشخاص المعترضين على الفيلم، مؤكدًا أن العمل تأخر عرضه لعام كامل رغم حصوله على كافة التصريحات المطلوبة منذ 1 أغسطس لعام 2024، وأوضح الناقد أن ما شاهده في السينما مختلف تمامًا عما يعتقده البعض، مضيفًا: “ما شاهدته بدار العرض لا يوجد به أي سبب يؤدي للاعتراض بالعكس الفيلم بيحض على الايمان بربنا سبحانه وتعالي”

وأضاف الشناوي: “لا يجب الحكم على الفيلم من عنوانه، فسبق وطرحت أسماء تحمل أسماء أصعب من الملحد، كان في فيلم اسمه الشيطان واتعرض، في النهاية نحن نتعامل مع فيلم مش عنوانه”.

العرض الخاص لفيلم الملحد

احتفل أبطال فيلم الملحد مساء أمس بالعرض الخاص للعمل داخل إحدى السينمات بمدينة السادس من أكتوبر، وكان في مقدمة الحضور الفنان حسين فهمي واحمد حاتم ونجلاء بدر والمخرج ماندو العدل والمنتج أحمد السبكي والمنتج جمال العدل والمؤلف ابراهيم عيسى وصابرين.

كما حرص على الحضور عدد من الضيوف من بينهم الفنان تامر سعد والناقد طارق الشناوي والكاتب يوسف زيدان وفاطمة ناعوت وآخرين.

ومن المقرر عرض فيلم “الملحد” في دور العرض السينمائية المصرية يوم 31 ديسمبر الجاري، حيث طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي للعمل.

أبطال فيلم الملحد

يذكر أن فيلم الملحد يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا ونجلاء بدر وتارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

