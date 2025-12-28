طريقة عمل السينابون، حلوى ساخنة لذيذة تمنح الدفء فى الليالي الباردة

18 حجم الخط

طريقة عمل السينابون، السينابون من أشهر وألذ المخبوزات العالمية، ويعود أصله إلى المطبخ الأمريكي، حيث يتميز بعجينة هشة محشوة بالقرفة والسكر، ومغطاة بصوص الجبن الكريمي الغني.

ورغم أن شكله وطعمه قد يبدوان معقدين، إلا أن تحضيره في المنزل سهل إذا تم اتباع الخطوات بدقة، وهو مناسب فى ليالى الشتاء لأنه يقدم ساخنا مايمنح الشعور بالدفء.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل السينابون.

مكونات عمل السينابون:-

4 أكواب دقيق أبيض متعدد الاستخدامات

1 كوب حليب دافئ

½ كوب سكر

⅓ كوب زبدة مذابة

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فانيليا

مكونات الحشو

½ كوب سكر بني

2 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

¼ كوب زبدة طرية

مكونات صوص الجبن

200 جرام جبنة كريمي

½ كوب سكر بودر

2 ملعقة كبيرة زبدة طرية

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 إلى 3 ملعقة كبيرة حليب حسب القوام

طريقة عمل السينابون

طريقة عمل السينابون:-

في وعاء كبير، نضع الحليب الدافئ مع الخميرة وملعقة صغيرة من السكر، ونقلب جيدا ثم نترك الخليط 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

نضيف السكر المتبقي، والزبدة المذابة، والبيض، والفانيليا والملح، ونقلب جيدا.

نضيف الدقيق تدريجيا مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة لا تلتصق باليد.

نعجن العجينة لمدة 8 إلى 10 دقائق.

نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

في وعاء صغير، نخلط السكر البني مع القرفة جيدا.

نترك الزبدة في درجة حرارة الغرفة حتى تصبح سهلة الفرد.

بعد تخمير العجينة، نفردها على سطح مرشوش دقيق على شكل مستطيل.

ندهن سطح العجينة بالزبدة الطرية.

نوزع خليط السكر والقرفة بالتساوي.

نلف العجينة رول بإحكام.

نقطع الرول إلى حلقات متساوية باستخدام سكين حاد أو خيط.

نرص القطع في صينية مدهونة بالزبدة مع ترك مسافة بسيطة بينها.

نغطي الصينية ونتركها تختمر مرة أخرى لمدة 20 إلى 30 دقيقة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ندخل الصينية الفرن لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى يصبح لون السينابون ذهبي فاتح.

لتحضير صوص الجبن الكريمي، في وعاء، نخفق الجبنة الكريمي مع الزبدة جيدا.

نضيف السكر البودر والفانيليا ونخفق حتى يصبح الخليط ناعم.

نضيف الحليب تدريجيا حتى نحصل على صوص كريمي ناعم.

بعد خروج السينابون من الفرن وهو دافئ، نوزع صوص الجبن على الوجه.

يقدم ساخن أو دافئ مع كوب من القهوة أو الشاي.

لنجاح السينابون احرصي على أن يكون الحليب دافئ وليس ساخن حتى لا تفسد الخميرة.

لا تفرطي في خبز السينابون حتى لا يجف.

يمكن إضافة القليل من الكريمة السائلة على الصينية قبل الخبز لمزيد من الطراوة.

يحفظ السينابون في وعاء محكم الغلق للحفاظ على طراوته.

يمكن إضافة المكسرات المفرومة.

استخدام صوص الكراميل بدلا من صوص الجبن.

إضافة الزبيب لمحبي الطعم التقليدي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.