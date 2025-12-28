الأحد 28 ديسمبر 2025
التشكيل الرسمي لمباراة أتالانتا ضد إنتر ميلان في الدوري الإيطالي

الدوري الإيطالي، أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق أتالانتا الإيطالي، تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة إنتر ميلان، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تشكيل أتالانتا أمام إنتر ميلان 

يدخل فريق أتالانتا مباراته أمام إنتر ميلان في الدوري الإيطالي لكرة القدم بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيزيكي

الدفاع: بيرات دجيمسيتي - ايساك هيين - سياد كولاسينيتش - 

الوسط: دافيدي زاباكوستا - مارتن دي روون - إيديرسون - نيكولا زاليفسكي 

الهجوم: ماريو باشاليتش - جانلوكا سكاماكا - شارل دي كيتلاري

تشكيل إنتر ميلان أمام أتالانتا

في المقابل، أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيلة فريقه لمواجهة أتالانتا، حيث يدخل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: يان أوريل بيسيك - مانويل أكانجي - أليساندرو باستوني 

الوسط: لويس هنريكي - نيكولو باريلا - هاكان تشالهان أوجلو - بيوتر زيلينسكي

الهجوم: فيديريكو ديماركو - ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز

إنتر ميلان يسعى لإستعادة لقب الدوري الإيطالي

ويواصل فريق إنتر ميلان سعيه لاستعادة لقب الدوري الإيطالي، ويستهدف الفوز في لقاء اليوم الأحد، عندما يحل ضيفًا على أتالانتا في ملعب بيرجامو.

ويختتم الفريقان مبارياتهما في الدوري الإيطالي لعام 2025، ويسعى إنتر إلى تعزيز هيمنته الطويلة على أتالانتا.

في المقابل، فإن فريق أتالانتا على الرغم من كونه أحد أفضل الفرق في إيطاليا خلال العقد الماضي، إلا أنه خسر جميع مبارياته الست الأخيرة في الدوري، بينما لم يخسر إنتر في 13 مباراة متتالية.

