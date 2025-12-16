الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
رياضة

روما يخطف فوزا صعبا من كومو بهدف في الدوري الإيطالي

روما، فيتو
روما، فيتو
خطف فريق روما  فوزًا صعبًا من كومو بهدف خلال مباراة الفريقين في إطار الجولة 15 ببطولة الدوري الإيطالي.

مباراة روما وكومو

أحرز هدف روما ويسلي فرانك في الدقيقة 60

 

تشكيل روما امام كومو

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: مانشيني - نديكان - هرموسو.

خط الوسط: ويسلي - كونيه - كريستانتي - رينش.

خط الهجوم: سولي - بيليجريني - فيرجسون.

 

روما وكومو

ويحتل فريق روما المركز الرابع في جدول الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة فيما يحتل فريق كومو المركز السابغ برصيد 24 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي 

ويتصدر إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ميلان ونقطتين على نابولي صاحب المركز الثالث.

 

1- إنتر – 33 نقطة

2- ميلان – 32 نقطة

3- نابولي – 31 نقطة

4- روما – 30 نقطة

5- يوفنتوس – 26 نقطة

6- بولونيا – 25 نقطة

7- كومو – 24 نقطة

8- لاتسيو – 22 نقطة

9- ساسولو – 21 نقطة

10- أودينيزي – 21 نقطة

11- كريمونيزي – 20 نقطة

12- أتالانتا – 19 نقطة

13- تورينو – 17 نقطة

14- ليتشي – 16 نقطة

15- كالياري – 14 نقطة

16- جنوى – 14 نقطة

17- بارما – 14 نقطة

18- فيرونا – 12 نقطة

19- بيزا – 10 نقاط

20- فيورنتينا – 6 نقاط

الدوري الإيطالي روما روما وكومو كومو روما أمام كومو مباراة روما وكومو ترتيب الدوري الايطالي

