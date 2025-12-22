18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإيطالي، واصل انتر ميلان تصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 33 نقطة رغم تأجيل مباراته في الجولة الـ16 أمام ليتشي بسبب المشاركة في كأس السوبر الإيطالي بالسعودية.

وتأجلت 4 مواجهات من الجولة الـ16 من الدوري الإيطالي بسبب إقامة كأس السوبر الإيطالي بالسعودية، ومن المقرر أن تقام مواجهتين يوم 14 يناير المقبل بين نابولي ضد بارما والإنتر ضد ليتشي، فيما تقام مواجهتين يوم 15 يناير بين فيرونا ضد بولونيا، وكومو ضد ميلان.

وتشهد نسخة كأس السوبر الإيطالي مشاركة الرباعي نابولي وبولونيا وإنتر وميلان، ومن المقرر إقامة نهائي البطولة اليوم الاثنين بالسعودية بين نابولي ضد بولونيا بعدما وع إنتر وميلان المنافسات من الدور قبل النهائي للبطولة .

ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ16

1 إنتر ميلان 33 نقطة

2 ميلان 32 نقطة

3 نابولي 31 نقطة

4 روما 30 نقطة

5 يوفنتوس 29 نقطة

6 بولونيا 25 نقطة

7 كومو 24 نقطة

8 لاتسيو 23 نقطة

9 أتالانتا 22 نقطة

10 ساسولو 21 نقطة

11 كريمونيزي 21 نقطة

12 أودينيزي 21 نقطة

13 تورينو 20 نقطة

14 ليتشي 16 نقطة

15 كالياري 15 نقطة

16 بارما 14 نقطة

17 جنوى 14 نقطة

18 فيرونا 12 نقطة

19 بيزا 11 نقطة

20 فيورنتينا 9 نقاط

ترتيب فرق الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ16

