أتالانتا يقلب الطاولة على تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق أتالانتا الإيطالي على نظيره تشيلسي الإنجليزي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتليتي آزوري ديتاليا، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم تشيلسي بهدف عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 25، إلا أن أصحاب الأرض والجمهور نجحوا في قلب الطاولة بالشوط الثاني.

وسجل فريق أتالانتا هدفين عن طريق جيانلوكا سكاماكا بالدقيقة 55، وشارل دي كيتيلاري بالدقيقة 83، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الإيطالي 2 / 1.

ترتيب تشيلسي وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أتالانتا إلى 13 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد تشيلسي عند 10 نقاط في المركز الحادي عشر.



تشكيل فريق تشيلسي أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

جاء تشكيل فريق تشيلسي الإنجليزي أمام أتالانتا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: أشيامب، بادياشيلي، شالوبا، كوكوريا.

خط الوسط: كايسيدو، جيمس، انزو.

خط الهجوم: جواو، نيتو، جيتينز.

تشكيل فريق أتالانتا ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

فيما ضم تشكيل فريق أتالانتا الايطالي ضد تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: سارنيسيس.

خط الدفاع: دجيمسيتي، كولاسيناك، كوسوونوو.

خط الوسط: بيرناسكوني، إيدرسون، روون، بيللانوفا.

خط الهجوم: لووكمان، كيتيلايري، سكاماككا.

فيما استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب على ضيفه سبورتنج لشبونة بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

بايرن يهزم سبورتنج لشبونة

وكان بايرن ميونخ قد خسر في الجولة الماضية لأول مرة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أمام آرسنال على ملعب الإمارات بنتيجة (3-1)

وسجل ثلاثية البايرن في مباراة اليوم سيرجي جنابري (65) ولينارت كارل (69) وجوناثان تاه (77)، بينما بدأ سبورتنج بالتسجيل عن طريق جوشوا كيميتش بالخطأ في مرماه (54).

بتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 15 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد سبورتنج عند 10 نقاط ليتراجع إلى المركز التاسع.

تشكيل بايرن ميونخ ولشبونة

جاء تشكيل فريق بايرن ميونخ الألماني أمام لشبونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: لايمر, اوباميكانو, طاه, ستانيسك.

خط الوسط: كيميتش, بافلوفيتش, كاري.

خط الهجوم: اوليسي, جنابري, كين.



في المقابل خاض فريق سبورتنيج لشبونة مباراة اليوم بتشكيل على النحو التالي

حراسة المرمى: روي.

خط الدفاع: ماكسيميلي, ديوماندي, كوارزما.

خط الوسط: ريس, سيمويس, هجولماند, فريسنيدا.

خط الهجوم: سانتوس, سواريز, كاتانو.

