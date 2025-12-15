الإثنين 15 ديسمبر 2025
رياضة

الجهاز الفني للزمالك يتمسك باستمرار أحمد فتوح ويرفض رحيله

أحمد فتوح، فيتو
حسم الجهاز الفني لنادي الزمالك موقفه من مستقبل أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق، حيث أبدى تمسكه الكامل باستمرار اللاعب ورفض فكرة رحيله خلال الفترة الحالية.

ويرى الجهاز الفني أن أحمد فتوح عنصر أساسي لا غنى عنه في التشكيل، لما يقدمه من إضافة فنية وخبرات كبيرة داخل الملعب.

وأكدت مصادر داخل النادي أن أي عروض لرحيل اللاعب لن يتم مناقشتها في الوقت الحالي، في ظل حاجة الفريق لخدماته خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره حرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود

تنطلق مباراة الزمالك وحرس الحدود يوم السبت 20 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات لمباراة الزمالك وحرس الحدود

تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

فيما قال عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادي الزمالك: إن إدارة الكرة أرسلت خطابًا عاجلًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم في الساعات القليلة الماضية لطلب تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام بلدية المحلة في دور الـ32 لكأس مصر، المقرر لها في الثانية والنصف عصر يوم 27 ديسمبر الجاري على استاد المقاولون العرب.

تغيير موعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة في كأس مصر

وأضاف مدير الكرة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك، أن اتحاد الكرة الكرة وافق على تأجيل المباراة وأخطر الزمالك رسميًا بإقامة المباراة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد الموافق 28 ديسمبر الجاري على استاد المقاولون العرب.

جاء طلب الزمالك بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 25 ديسمبر الجاري في كأس عاصمة مصر.

مواعيد مباريات الزمالك في كأس عاصمة مصر

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك في كأس الرابطة كالتالي:

الزمالك، فيتو

الزمالك × حرس الحدود   السبت 20 ديسمبر، الساعة 8:00  باستاد المقاولون العرب.

الزمالك × سموحة  الخميس 25  ديسمبر، الساعة 8:00  باستاد المقاولون العرب.

الاتحاد × الزمالك، الخميس 1 يناير 2026  الساعة 5:00، باستاد الجيش ببرج العرب.

الزمالك × زد  الأحد، 11 يناير 2026  الساعة 8:00، باستاد المقاولون العرب.

المصري × الزمالك، الخميس 15 يناير 2026  الساعة 8:00، باستاد الجيش ببرج العرب.

