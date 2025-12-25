قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% يفرض حالة ترقب في البورصة

18 حجم الخط

البنك المركزي المصري، سادت حالة من الترقب والحذر بأوساط المتعاملين في البورصة المصرية، عقب قرار البنك المركزي المصري الصادر اليوم بشأن أسعار الفائدة، في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين لتداعيات القرار على حركة السوق واتجاهات السيولة خلال الفترة المقبلة.

ويعد قرار البنك المركزي أحد أهم المحركات الرئيسية للأسواق المالية، نظرًا لتأثيره المباشر على تكلفة الاقتراض، وعوائد أدوات الدين، وشهية المستثمرين تجاه الاستثمار في الأسهم مقارنة بالبدائل الادخارية الأخرى.

أسعار الفائدة والحفاظ على الاستقرار النقدي

وأشار خبراء سوق المال إلى أن البورصة لا تتفاعل فقط مع قرار الفائدة في حد ذاته، بل مع توقعات المستثمرين المستقبلية، حيث تميل الأسواق أحيانًا إلى التحرك استباقيًا حال وجود مؤشرات على تغييرات محتملة في السياسة النقدية خلال الاجتماعات القادمة.

القطاعات الأكثر تأثرًا

وأضاف الخبراء أن بعض القطاعات، وعلى رأسها الشركات المقترِضة وقطاعات الصناعة والعقارات، تظل الأكثر تأثرًا بقرارات الفائدة، إذ إن أي اتجاه نحو التيسير النقدي مستقبلًا قد ينعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها ويعزز من جاذبية أسهمها.

وعلى صعيد آخر، أكد محللون أن تأثير قرار البنك المركزي على البورصة يظل جزءًا من صورة أوسع تشمل عوامل أخرى، مثل نتائج أعمال الشركات، وحركة المستثمرين الأجانب، وتطورات سعر الصرف، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

البورصة المصرية داخل نطاقات عرضية

وفي هذا السياق، من المتوقع أن تستمر البورصة المصرية في التحرك داخل نطاقات عرضية خلال الفترة القريبة، إلى أن تتضح الرؤية بشكل أكبر بشأن مسار السياسة النقدية، ومدى قدرتها على دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار كما ان قرار البنك المركزي يمثل عاملًا مؤثرًا في اتجاهات السوق، لكنه ليس العامل الوحيد، حيث تبقى البورصة رهينة لتوازن دقيق بين السياسة النقدية، وأداء الشركات، وتوقعات المستثمرين خلال المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب.

كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس إلى 20.50%، ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف عن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، حيث سجل 0.3% في نوفمبر 2025 مقابل 0.5% في نوفمبر 2024 و1.8% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 12.3% في نوفمبر 2025 مقابل 12.5% في أكتوبر 2025.

كما أعلن البنك المركزي المصري، أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل 0.8% في نوفمبر 2025 مقابل 0.4% في نوفمبر 2024 و2.0% في أكتوبر 2025، وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر 2025 مقابل 12.1% في أكتوبر 2025.

