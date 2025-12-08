الإثنين 08 ديسمبر 2025
اقتصاد

الإتربي: ملتزمون بزيادة التمويلات لتعزيز القدرات الإنتاجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط ومحمد الإتربي، فيتو
 قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: إن شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تواصل إحداث تأثير ملموس على القطاع الخاص في مصر.

تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود

وأضاف الإتربي، على هامش توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن هذه التسهيلات الجديدة تتيح لنا توجيه موارد حيوية إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة بين رائدات الأعمال والشباب الذين يلعبون دورا أساسيا في تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.

وأكد أنه في البنك الأهلي المصري، نحن ملتزمون بتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرة الإنتاجية، وضمان وصول النمو الشامل إلى كل جزء من البلاد».

توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و"الأهلي المصري" 

وشهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأهلي المصري، بقيمة 100 مليون دولار، وذلك لتمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الإقليمية، خاصة مشروعات الشباب والنساء، حيث جاء ذلك في مستهل الزيارة جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمصر، عقب توليه منصبه.

توقيع اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و"الأهلي المصري" بـ100 مليون دولار

المشاط: الاستثمار في الرعاية الصحية أولوية قصوى بالنسبة لدول العالم

اتفاقية تمويل بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار و"الأهلي المصري"

ووقع الاتفاق محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وجريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور  سها التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، والعديد من قيادات البنكين.

