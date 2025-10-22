الإتربي: تراجع نسبة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي إلى 2%

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر: إن نسبة الديون المتعثرة لدى البنك الأهلي دون 1%، مشيرا إلى أن نسبة الديون المتعثرة في القطاع المصرفي تراجعت إلى 2%.

مؤتمر "الناس والبنوك"

وأضاف الإتربي خلال كلمته في النسخة التاسعة عشرة من مؤتمر "الناس والبنوك"، أن جميع مؤشرات القطاع المصرفي كانت جيدة بما يكفي سواء فيما تعلق باحتياطي النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية للبنوك، موضحا أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي سجل نحو 178 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الدورة التاسعة عشرة من المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك»، الذي ينظمه المركزي الإعلامي العربي تحت رعاية البنك المركزي المصري، بعنوان «اقتصاد ذكي.. مستقبل آمن»، وذلك بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مصطفى الفقي رئيس المركز الإعلامي العربي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ونخبة من المصرفيين والاقتصاديين.

