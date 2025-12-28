غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، في اليوم الثاني والأخير من التصويت بالدوائر الـ 19 الملغاة، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، وبدء أعمال الفرز داخل اللجان التي انتهى بها التصويت.

وأوضحت الهيئة أن رؤساء اللجان الفرعية بدأوا فور حلول التاسعة مساءً اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق اللجان، تمهيدًا لبدء فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية، وفقًا للقواعد التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت الهيئة استمرار العمل داخل اللجان التي تواجد بها ناخبون داخل الحرم الانتخابي قبل الساعة التاسعة مساءً، حيث جرى حصر أعدادهم والسماح لهم بالإدلاء بأصواتهم كاملة، على أن تُغلق اللجان عقب الانتهاء من تصويتهم.

وأجريت جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، يتنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

وتجرى جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الدوائر الملغاة في الدوائر الآتية:

- محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.

محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.

محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود

