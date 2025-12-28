بحضور الشربيني، بدء اجتماع "نوعية الشيوخ" لمناقشة ملف الإسكان الاجتماعي

18 حجم الخط

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة ملف الإسكان الاجتماعي بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور شريف الشربيني.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة وفي القلب منه ملف الإسكان الإجتماعي وذلك لدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة فئة الشباب.

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

وثمن رئيس لجنة الإسكان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف وتحقيق المستهدف وفقا لخطة التنمية.

صندوق الإسكان الاجتماعي

واضاف الشعراوي أن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الإجتماعي بالتعاون والتنسيق مع بنك الاسكان بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق المستهدف العام في ملف الإسكان الاجتماعي وتنفيذ توجيهات الرئيس بأن يكون هناك وحدة سكنية لكل متقدم وذلك وجدنا أن هناك العديد من المشروعات في كافة وربوع محافظات مصر لتشيد وحدات الإسكان الاجتماعي.

وزير الإسكان

ومن المقرر أن يستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خطة الحكومة بشأن ملف الإسكان الإجتماعي أمام اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.