الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل غلق الصناديق، إقبال ضعيف على اللجان الانتخابية بجولة الإعادة بدائرة الرمل بالإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه
18 حجم الخط

شهدت لجنة مدرسة السيرة الحسنة  شرق الإسكندرية، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بدائرة الرمل خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

طارق النبراوي يعلن عدم ترشحه لانتخابات "المهندسين" المقبلة لهذا السبب

وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف حملات التفتيش والمتابعة في القاهرة والبحر الأحمر

وحرص الناخبون وخاصة من الشباب والسيدات، على التواجد أمام اللجان برفقة أبنائهم، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية وسط تواجد قيادات مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتيسير دخول الناخبين.

وفي هذا الإطار، وجّه الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، رئاسة حي شرق برفع كفاءة المقار الانتخابية، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين أثناء عملية التصويت.

وتضم دائرة الرمل،  لجنة عامة واحدة، و٤٧ مقرًا انتخابيًا، و٨٩ لجنة فرعية، بإجمالي ٧٤٤,٨٢٤ ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير الانتخابات والتدخل الفوري عند الحاجة.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع جاهزية الكهرباء وتوفير مصادر طاقة بديلة، مع تخصيص أماكن استراحة وكراسٍ متحركة داخل اللجان لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه.

وشدد على أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وكافة الجهات المعنية، تعمل في تنسيق كامل وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية مجلس النواب الفريق أحمد خالد

مواد متعلقة

طارق النبراوي يعلن عدم ترشحه لانتخابات "المهندسين" المقبلة لهذا السبب

وزيرة التنمية المحلية تستعرض موقف حملات التفتيش والمتابعة في القاهرة والبحر الأحمر

هل برودة الأطراف عند الأطفال أمر طبيعي أم خطير؟ استشارى يجيب

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتقدم على كريستال بالاس 0/1 في الشوط الأول

توتنهام يفوز على كريستال بالاس 0/1 في الدوري الإنجليزي

شوط أول سلبي بين السودان وغينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية 2025

بعد واقعة هروب المرضي، الصحة: متعافون من الإدمان يديرون مصحات مخالفة وغير مرخصة

غلق لجان الاقتراع في آخر أيام التصويت بجولة الإعادة وبدء عمليات الفرز

متحدث منتخب تونس يكشف لـ«فيتو» مدة غياب بن رمضان عن المشاركة بالمباريات

التشكيل الرسمي لمواجهة كوت ديفوار والكاميرون في كأس الأمم الإفريقية 2025

السودان يحقق فوزا غاليا على غينيا الاستوائية في كأس الأمم الإفريقية

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد عالميا

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

المزيد

انفوجراف

ما تريد معرفته عن وظائف النقل العام المطلوبة في القاهرة (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ماء زمزم لما شرب له»، الإفتاء توضح صحة الحديث وآراء العلماء فيه

دخلت الصلاة والإمام راكع وقرأت الفاتحة فهل تُحسب الركعة؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل يجوز للأب كتابة أملاكه لـ بناته في حياته؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads