قبل غلق الصناديق، إقبال ضعيف على اللجان الانتخابية بجولة الإعادة بدائرة الرمل بالإسكندرية

شهدت لجنة مدرسة السيرة الحسنة شرق الإسكندرية، إقبالا متوسطا من قبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية بدائرة الرمل خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب.

وحرص الناخبون وخاصة من الشباب والسيدات، على التواجد أمام اللجان برفقة أبنائهم، للإدلاء بأصواتهم الانتخابية وسط تواجد قيادات مديرية الأمن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتيسير دخول الناخبين.

وفي هذا الإطار، وجّه الفريق أحمد خالد محافظ الاسكندرية، رئاسة حي شرق برفع كفاءة المقار الانتخابية، من خلال تكثيف أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات قد تعوق حركة المواطنين أثناء عملية التصويت.

وتضم دائرة الرمل، لجنة عامة واحدة، و٤٧ مقرًا انتخابيًا، و٨٩ لجنة فرعية، بإجمالي ٧٤٤,٨٢٤ ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق قسمي شرطة رمل أول ورمل ثان.

كما تم تشكيل غرف عمليات تعمل على مدار ٢٤ ساعة وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة، لمتابعة سير الانتخابات والتدخل الفوري عند الحاجة.

وأكد محافظ الإسكندرية على رفع جاهزية الكهرباء وتوفير مصادر طاقة بديلة، مع تخصيص أماكن استراحة وكراسٍ متحركة داخل اللجان لتيسير مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه.

وشدد على أن الإدارة العامة للأزمات والكوارث، ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية، وكافة الجهات المعنية، تعمل في تنسيق كامل وبحالة استعداد تام، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن السكندري وحرصه على أداء واجبه الوطني.

