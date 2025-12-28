وزير الإسكان: اكتمال خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة

18 حجم الخط

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، أن الدولة تسعى إلى التوسع في التخطيط العمراني المتكامل، مع إيلاء اهتمام خاص بالمدن الجديدة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد الشعراوي، حيث أوضح وزير الإسكان أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يستهدف تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها وقف التعدي على الأراضي الزراعية واستبداله بنمو عمراني حضاري مخطط، إلى جانب القضاء على العشوائيات في العديد من المحافظات.

وأشار الشربيني إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت مركزًا متكاملًا للحكومة، لافتًا إلى اكتمال خطة انتقال الوزارات والجهات الحكومية إليها منذ شهر مارس 2023، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الحكومي.

وفيما يتعلق بانتقال البرلمان المصري إلى العاصمة الجديدة، أوضح وزير الإسكان أن هذا الانتقال سيوفر وقتًا وجهدًا كبيرين للوزراء في أثناء تواجدهم داخل البرلمان، معربًا عن أمله في الانتهاء قريبًا من مبنى مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية.

وأضاف الشربيني أن الوزارة تتوسع في جذب الاستثمارات والعمل على رفع كفاءة المدن الجديدة، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تتوسع في توفير الأراضي لتحقيق المستهدفات التنموية.

وحذر وزير الإسكان من خطورة النمو العمراني العشوائي، مشيرًا إلى أنه تسبب في خسائر كبيرة بالأراضي الزراعية والتعدي عليها بشكل فج، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الدولة تعمل على إتاحة مشروعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات، مثل مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يوفر للمواطنين جميع المرافق والخدمات الأساسية.

وخلال استعراضه خطة الحكومة في ملف الإسكان، أشار الشربيني إلى وجود تأخير سابق في تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي بالإعلان العاشر، مؤكدًا أن الوزارة نجحت في الانتهاء من تسليم جميع الوحدات المتأخرة، كما أوضح أن هناك تأخيرًا في الإعلان الرابع عشر، مع استهداف الانتهاء من جميع التسليمات بحلول شهر يونيو المقبل.

وفي ختام كلمته، أعلن وزير الإسكان عن إطلاق استراتيجية العمران والبناء الأخضر، والتي تبدأ من مرحلة التصميم، من خلال توجيه المباني لتحقيق أقصى استفادة من الإضاءة الطبيعية لتوفير الطاقة، إلى جانب تقليل استهلاك المياه وإعادة تدوير المخلفات المختلفة، بما يسهم في خفض التكاليف وتحقيق الاستدامة البيئية.

