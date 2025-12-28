إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء

18 حجم الخط

شهد اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مواجهة قادها وكيل اللجنة البرلمانية ضد سياسات وزارة الإسكان.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح



اتهم النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بقيامها بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح دون إشراك وزارة التنمية المحلية معها رغم أنها معنية بتطبيق القانون.

وقال النائب أكمل فاروق:إن الأرقام الهزيلة للتصالح تجعل هناك مدا لفترة التصالح من جانب رئيس مجلس الوزراء، ويقال إن المتسبب فيها وزارة الإسكان بسبب اللائحة التنفيذية".

وتساءل وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ قائلا: قرار رئيس الوزراء الذي خول لوزير الإسكان إدراج وحذف المباني ذات الطابع المعماري المتميز بالمعادي، لم يوضح المعايير التي يتم فيها الحذف والإضافة.

الطابع المعماري المميز

وقال النائب أكمل فاروق: إن القرار حينما صدر قسم المناطق منها منطقة(أ) والتي لا يجوز إخراجها من الطابع المعماري المميز، ولكن صدر القرار 285 لسنة 2024 من جانب وزير الإسكان تضمن في مادته الأولى حذف فيلا في سرايات المعادي من سجلات المباني ذات الطابع المعماري المتميز، وهذه الفيلا كان مخصصها الرئيس جمال عبد الناصر للجالية السودانية.

