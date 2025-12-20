السبت 20 ديسمبر 2025
اقتصاد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع البصل والبطاطس والخيار في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم تباينًا واضحًا بين الاستقرار والارتفاع الملحوظ في بعض الأصناف، وفق آخر تحديثات السوق اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.

ويعد سوق العبور أحد أكبر المؤشرات لحركة تداول الخضراوات في مصر، ما يجعل أسعاره المرجع الأساسي لتجار التجزئة والمستهلكين.

 

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت

وعن أبرز سعر الخضار في سوق العبور اليوم السبت الموافق 20 ديسمبر 2025، فهي جاءت كالآتي:

الطماطم والبطاطس

الطماطم: بين 4.5 جنيه و12.5 جنيه للكيلو.

البطاطس: بين 5 و13 جنيها للكيلو، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

البصل بأنواعه

البصل الأبيض: بين 8 جنيهات و11.5 جنيه.

البصل الأحمر: بين 7 و9.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.

الكوسة والخضراوات الجذرية

الكوسة: من 12 إلى 28 جنيهًا.

الجزر بدون عروش: من 4.5 جنيه إلى 8.5 جنيه.

القلقاس: بين 5 و10 جنيهات.

الخضراوات الطازجة

الفاصوليا: من 7 إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البسلة: من 18 إلى 22 جنيهًا.

الملوخية: بين 9 و13 جنيهًا.

السبانخ: بين 10 و14 جنيهًا.

الباذنجان بأنواعه

الباذنجان البلدي: من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

الباذنجان الرومي: بين 6 جنيهات و9 جنيهات.

الباذنجان الأبيض: بين 6.5 جنيه و12.5 جنيه.

الفلفل بأنواعه

الفلفل الرومي: بين 8 و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي: من 7 جنيهات إلى 13 جنيها.

الفلفل الألوان: بين 18 و28 جنيهًا.

الخيار والبامية

الخيار الصوب: بين 12 و20 جنيهًا.

الخيار البلدي: بين 8 و14 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.

البامية: من 60 إلى 70 جنيهًا.

الثوم والليمون

الثوم: بين 25 و55 جنيهًا للكيلو.

الليمون البلدي: من 20 إلى 30 جنيهًا.

الليمون الأضاليا: من 12 إلى 18 جنيهًا.

