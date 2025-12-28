الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجزائر تواجه بوركينا فاسو في مهمة انتزاع بطاقة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الجزائر، فيتو
الجزائر، فيتو
18 حجم الخط

يترقّب عشّاق كرة القدم الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين على طريق التأهل المبكر إلى دور الـ16.

الجزائر مع بوركينا فاسو 


ويسعى كل من الجزائر وبوركينا فاسو لتحقيق الفوز الثاني تواليًا في دور المجموعات، من أجل حسم بطاقة التأهل رسميًا قبل الجولة الأخيرة. 

إذ إن الفريق الفائز سيصل إلى النقطة السادسة، ويضمن العبور إلى دور الـ16 بغضّ النظر عن نتائج الجولة الثالثة، كما سيحسم صدارة المجموعة، ما يمنحه مواجهة ثاني المجموعة الرابعة في الدور التالي، والتي تضم منتخبات السنغال وبتسوانا والكونغو الديمقراطية وبنين، وذلك في المباراة المقررة يوم 6 يناير المقبل.


وفي حال انتهت المواجهة بالتعادل، فلن يضمن أي من المنتخبين التأهل بشكل رسمي، لتبقى الصدارة مفتوحة حتى الجولة الثالثة. كما قد ينعكس ذلك على حسابات ومعنويات الفريقين قبل مواجهتيهما الأخيرتين أمام غينيا الاستوائية والسودان، في جولة قد تُلعب بطموحات مختلفة وحسابات أكثر تعقيدًا.


وتُعد المباراة اختبارًا حقيقيًا لقوة وجاهزية المنتخبين، في ظل الطموحات الكبيرة بمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب، ما ينذر بمواجهة مثيرة ومفتوحة على جميع الاحتمالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولة الأخيرة الكونغو الديمقراطية الكونغو الديمقراطي بوركينا فاسو حسم صدارة المجموعة كرة القدم الإفريقية منافسات الجولة الثانية غينيا الاستوائية

مواد متعلقة

نيجيريا تهزم تونس 3-2 وتصعد لدور الـ16 بأمم إفريقيا

عبد الرؤوف يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بلدية المحلة في كأس مصر

إصابة محمد علي بن رمضان في مباراة تونس ونيجيريا بأمم إفريقيا

أرسنال يهزم برايتون 2-1 ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الأرصاد: تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على هذه المناطق

استعداد المترو والقطار الكهربائي لاحتفالات رأس السنة وتحذير للركاب من هذا التصرف

الجزائر تواجه بوركينا فاسو في مهمة انتزاع بطاقة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

5 صور ترصد آثار الأمطار بشوارع المنصورة وجهود شفطها لعودة الحركة لطبيعتها

تستمر حتى العاشرة صباحا، تحذير من الشبورة الكثيفة بهذه المناطق اليوم

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

اليوم، نظر دعوى تطبيق الحد الأدنى للأجور على المعاشات

خدمات

المزيد

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

ارتفاع "كريستال" وعباد "سلايت"، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

ارتفاع كبير في الضاني وانخفاض البتلو 30 جنيها، أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق

ارتفاع السلفات 3400 جنيه وانخفاض اليوريا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 28 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads