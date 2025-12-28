برشلونة يسيطر على جوائز جلوب سوكر للدوري الإسباني

18 حجم الخط

سيطر نادي برشلونة على جوائز جلوب سوكر 2025، الخاصة ببطولة الدوري الإسباني، في الحفل الذي يقام في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأحد.

لابورتا أفضل رئيس نادي في الدوري الإسباني

نجح خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، في اعتلاء منصة التتويج لتسلم جائزة أفضل نادي في الدوري الإسباني لعام 2025، بعدما نجح الفريق في حسم الصراع لصالحه، متفوقا على غريمه التقليدي ريال مدريد.

وجاء هذا التكريم بعد موسم تاريخي حقق فيه البرسا الثلاثية المحلية (الدوري الإسباني، وكأس الملك، والسوبر الإسباني)، مقدما كرة قدم هجومية أعادت للأذهان عصره الذهبي.

جوائز فليك ورافينيا ويامال

حصد الألماني هانز فليك جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني، بعدما قاد الفريق في الموسم الماضي لحصد الثلاثية، في أول موسم له مع البرسا بعدما جاء خلفا للمدرب تشافي هيرنانديز.

بينما حصد رافينيا جائزة أفضل لاعب في الليجا بعد تألقه في الموسم الماضي مع البرسا، من جلوب سوكر، بينما توج لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب بفضل ما قدمه بالموسم الماضي مع الفريق الكتالوني.

الفائزون بجوائز جلوب سوكر في الدوري الإسباني 2025

- أفضل فريق: برشلونة.

- أفضل مدرب: الألماني هانز فليك.

- أفضل تصدي: السلوفيني يان أوبلاك، حارس أتلتيكو مدريد.

- أفضل لاعب: البرازيلي رافينيا.

- أفضل لاعب شاب: الإسباني لامين يامال.

