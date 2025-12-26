ليفربول يزاحم برشلونة على مدافع الإنتر

18 حجم الخط

كشفت تقارير إنجليزية أن نادي ليفربول دخل في منافسة قوية مع برشلونة على صفقة قوية مرتقبة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى ليفربول، حامل اللقب، إلى تعزيز خط دفاعه في الفترة المقبلة بعد بداية متواضعة في مرحلة الذهاب من الدوري الإنجليزي، إذ تراجعت نتائج فريق المدرب أرني سلوت بشكل واضح وبات بعيدا من المنافسة على اللقب من جديد.

ووفقا لما أورده موقع "تيم تالك" (TEAMTALK) الإنجليزي، أبدى نادي ليفربول استعداده للمنافسة مع برشلونة على ضم مدافع إنتر ميلان أليساندرو باستوني خلال فترة الانتقالات التي تبدأ في الأول من يناير 2026.

وتابع المصدر أنه في حال فشل اللاعب الإيطالي في التوصل إلى اتفاق بشأن عقد جديد مع الإنتر، فإنه سيكون إحدى الصفقات الجديدة للريدز.

وتلقى ليفربول بارقة أمل جديدة في إتمام صفقة باستوني المدافع المحوري الذي يُنظر إليه كخليفة مثالي لفيرجيل فان دايك الصيف المقبل.

وكشفت المصادر ذاتها أن اللاعب مستعد لتغيير موقفه واتخاذ قرار بالرحيل عن ناديه الحالي، على الرغم من أن المنافسة ستكون على الأرجح من فريق برشلونة، متصدر الدوري الإسباني.



وكان ليفربول قد جعل فان دايك ثاني أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم عندما دفع 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) لساوثهامبتون مقابل ضمّ النجم الهولندي، وهي خطوة أثبتت نجاحها الكبير للريدز، فقد أصبح اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا الآن أحد أفضل المدافعين في العالم.

ومع بدء التخطيط لخلافة فان دايك في أنفيلد، كشفت مصادر أن إدارة ليفربول ترغب بشدة في التعاقد مع أليساندرو باستوني، مدافع إنتر ميلان، الذي ينتهي عقده عام 2028.

ويعد اللاعب الإيطالي البالغ من العمر 26 عامًا، الذي خاض 41 مباراة دولية، من المدافعين المطلوبين بشدة من قبل كبار الدوري الإنجليزي وفريق برشلونة على الرغم من أن مصادر في موقع "TEAMtalk" تقول إنه سعيد في إنتر ميلان، وفي إيطاليا عمومًا، ولكن في سن السادسة والعشرين سيكون من المغري التطلع إلى تجربة اللعب في الليغا أو البريمرليج.

