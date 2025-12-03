مهلة 15 يوما لسداد مستحقات شركة الغاز الطبيعي بالوادي الجديد

18 حجم الخط

قررت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، منح مهلة للعملاء لمدة 15 يومًا من تاريخ التنويه لسداد الأقساط المستحقة لشركة الغاز الطبيعي لغير الملتزمين بشروط التعاقد وسداد الأقساط في موعدها يتم بعدها قطع الخدمة عن العميل.

وشددت الوادي الجديد، في بيانها، على العميل حال السفر أو عدم شحن وتنشيط العداد يتعين عليه التوجه لمركز خدمة العملاء لإنهاء إجراءات وقف العداد للحفاظ على استمرار التعاقد وتفادي الاضطرار إلى التعاقد مجددًا طبقا للائحة خدمة العملاء.

وحذرت محافظة الوادي الجديد من قيام أي جهة أو شخص بتنفيذ أي أعمال حفر أو عبث بالشبكة والوصلات الخارجية والداخلية أو إجراء أي تعديلات إلا بالتنسيق مع الشركة وبعد الحصول على التصاريح المطلوبة.

يأتي ذلك حرصًا على استمرار كفاءة خدمة الغاز الطبيعي لدى العملاء بالمرحلة الأولى من المشروع مدينة الخارجة وبناء على ما تلاحظ من تقاعس بعض العملاء عن سداد مستحقات الخدمة.

خطة المرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، التقى الأسبوع الجاري، بالمهندس طارق الهواري العضو المنتدب لمجموعة شركات طاقة غاز، لمتابعة خطة العمل بالمرحلة الثانية من مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة الخارجة، بحضور المهندس رضا عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، والمهندس إيهاب صلاح مدير عام قطاع الوادي الجديد، والمهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري ومنسق مشروع الغاز بالمحافظة.

حيث استعرضوا موقف التعاقدات الجديدة بالمرحلة الثانية والبالغ عددها 2000 تعاقد حتى الآن، مع استمرار استقبال طلبات التعاقد بالأحياء المعلن عنها، وخطة التوسع في توصيل خدمة الغاز للأنشطة الصناعية وسكن الطلبة والطالبات التابع لمؤسسة التكافل الاجتماعي ومركز حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما ناقش اللقاء إجراءات تحصيل الأقساط المستحقة من العملاء غير الملتزمين بالسداد، لضمان استمرار الشركة في تقديم خدماتها بكفاءة.

ووجّه المحافظ بتشكيل لجان للمرور على عدادات الغاز بالوحدات السكنية غير الملتزمة بالشحن طبقًا للاستهلاك المعتاد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تلاعب يتم رصده.

كما أكد منح مهلة للمتقاعسين عن سداد أقساط التعاقد المنزلي وتحويل السيارات، يتم بعدها اتخاذ إجراءات وقف الخدمة لحين جدولة الأقساط، وتوفير مقر لخدمة العملاء بمجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ لتيسير إجراءات التعاقد على العاملين والمترددين على المجمع.

