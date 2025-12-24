الأربعاء 24 ديسمبر 2025
محافظات

تحرير 41 مخالفة في حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدي والسياحي بالفيوم

حملة علي المخابز،
حملة علي المخابز، فيتو
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة علي المخابز الافرنجي والسياحية والبلدية، للتأكد من مطابقة الإنتاج للمواصفات من حيث الوزن وقطر الرغيف وحالة التسوية.

, تمكنت الحملة من تحرير 41  مخالفة متنوعة للمخابز، ما بين تصرف في حصة الدقيق المدعم، نقص وزن الرغيف عن ما جاء بالقرار الوزاري، إنتاج مخالف للمواصفات القياسية، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة اسعار، وعدم نظافة أدوات العجين.

    نتائج الحملة علي المخابز

وقال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تمكنت من ضبط  بسكويت كيك  ومقرمشات منتهية الصلاحية، كما  حررت محضر إثبات حالة للتصرف في جوالين دقيق بلدي من حصة أحد الأفران، وضبطت عدد من بطاقات التموين الذكية لدي أحد أصحاب المخابز.

 

تكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي الأجهزة الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية بتكثيف الحملات علي المخابز البلدية السياحية  والمخابز الافرنجية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار،  وجرد أرصدة محطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

ضبط 2 طن جبنة فاسدة في حملة تموينية بالفيوم

ضبط دقيق بلدي مهرب وزيوت مطاعم مجهولة المصدر في حملة تموينية بالفيوم

 كما شدد على تكثيف الحملات على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر وضبط الأسعار.

