السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بيان مشترك لـ 22 دولة ومنظمة يندد باعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال"

الدول الصادرة لبيان
الدول الصادرة لبيان رفض الإعتراف بأرض الصومال، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مجموعة دول عابرة للأقاليم رفضها القاطع لإعلان إسرائيل يوم ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥ عن اعترافها بإقليم "أرض الصومال" الكائن في جمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما بعكس كذلك عدم اكتراث اسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي.

الدول الصادرة للبيان 

جاء ذلك خلال بيان مشترك بحسب وزارة الخارجية صادر عن وزراء خارجية جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اتحاد جزر القمر، جمهورية جيبوتي، جمهورية جامبيا، جمهورية إيران الإسلامية، جمهورية العراق، المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، دولة ليبيا، جمهورية المالديف، جمهورية نيجيريا الاتحادية، سلطنة عمان، جمهورية باكستان الإسلامية، دولة فلسطين، دولة قطر، المملكة العربية السعودية، جمهورية الصومال الفيدرالية، جمهورية السودان، جمهورية تركيا، الجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

خرق سافر لقواعد القانون الدولي

وأدان البيان بأشد العبارات لهذا الاعتراف، الذي يمثل خرقا سافرا لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكد على الحفاظ على سيادة الدول، ووحدة وسلامة أراضيها.

الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية

وأكد البيان على الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.

سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين

وأوضح إن الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثل سابقة خطيرة وتهديد للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رفض مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه

وشدد البيان على الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلا وموضوعا وبشكل قاطع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إقليم أرض الصومال البحر الأحمر القرن الإفريقى دول عابرة للأقاليم

مواد متعلقة

مصر والكويت يشددان على رفضهما القاطع اعتراف إسرائيل بما يسمى إقليم أرض الصومال

وزير الخارجية ونظيره النيجيري يرفضان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

تفاصيل اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره النرويجي

مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بـ "إقليم أرض الصومال" وتؤكد دعمها لسيادة مقديشو

وزير الخارجية: إثيوبيا تتعمد حجب مياه النيل وتسببت في غرق السودان

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للسودان وحرصها على صون وحدة وسلامة أراضيه (صور)

وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للأمن والتنمية في أفريقيا (صور)

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين أوغندا وتنزانيا في الشوط الأول

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الشباب 0/1 في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

الإفتاء: يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه في هذه الحالة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads