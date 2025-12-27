مصر تدين اعتراف إسرائيل الأحادي بـ "إقليم أرض الصومال" وتؤكد دعمها لسيادة مقديشو

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الخارجية بيانا صحفيا أدانت فيه بأشد العبارات إقدام إسرائيل على الاعتراف الأحادي بما يسمى بـ "إقليم أرض الصومال"، ووصفت القاهرة هذه الخطوة بأنها انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

رفض للإجراءات الأحادية

وأكدت جمهورية مصر العربية رفضها التام لأي إجراءات أحادية تمس سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وأشار البيان إلى أن مثل هذه التحركات تتعارض مع الأسس الراسخة للقانون الدولي، وتسهم بشكل مباشر في زعزعة الاستقرار والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

دعم وحدة الصومال

وشددت الخارجية المصرية على موقفها الثابت والرافض للاعتراف بأي كيانات موازية أو محاولات انفصال تتم بطرق غير شرعية أو غير قانونية، كما جددت مصر تأكيدها على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية كافة، بما يتسق مع المواثيق الدولية.

تحذيرات من تقويض الاستقرار

واختتمت الوزارة بيانها بالتحذير من أن هذه الإجراءات الأحادية من شأنها تقويض أسس السلم والأمن الدوليين، مشددة على رفض مصر لأي مساس بالسيادة الصومالية أو محاولات لتقويض استقرار البلاد.

قناة إسرائيلية: اعتراف نتنياهو بإقليم أرض الصومال جاء مقابل استيعاب سكان غزة

وكانت القناة 14 العبرية أفادت بأن اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال “صومالي لاند” جاء مقابل استيعاب سكان غزة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، الاعتراف رسميا بإقليم أرض الصومال كدولة مستقلة في خطوة وصفها بالتاريخية.

نهج اتفاقيات إبراهيم

ولفتت القناة إلى أن الإعلان، الذي صيغ على نهج اتفاقيات إبراهيم، يتضمن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة وتعاون استراتيجي في مختلف المجالات، مشيرة إلى إن إقليم أرض الصومال سيضم سكان غزة مقابل هذا الاعتراف.

وقع نتنياهو، ووزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس إقليم أرض الصومال، الدكتور عبد الرحمن محمد عبد اللهي، بيانا مشتركا، أشاد فيه نتنياهو بقيادته والتزامه بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

كما دعاه رئيس الوزراء للقيام بأول زيارة رسمية من نوعها إلى إسرائيل.

من جانبه، شكر رئيس إقليم أرض الصومال نتنياهو على هذا البيان، وأعرب عن تقديره لجهوده في مكافحة الإرهاب وتحقيق السلام في المنطقة.

وشكر رئيس الوزراء وزير الخارجية جدعون ساعر، ورئيس الموساد ديفيد بارني، وجهاز الموساد على مساهمتهم الحاسمة في إحراز هذا التقدم.

وقال وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي تحدث مع عبد اللهي، إن العلاقات قد ترسخت خلال العام الماضي من خلال حوار مستمر.

وأضاف ساعر: “وقعنا اليوم اتفاقية اعتراف متبادل وإقامة علاقات دبلوماسية كاملة، تشمل تعيين سفراء وافتتاح سفارات”، ووجه الوزير مكتبه بالبدء الفوري في التواصل.

وإلى جانب الجانب الأمني و​​السياسي، تعتزم إسرائيل توسيع التعاون مع إقليم أرض الصومال فورا في مجالات مدنية رئيسية: الزراعة والتكنولوجيا - نقل المعرفة الإسرائيلية وتطوير مشاريع مشتركة - تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتوسيع التجارة بين البلدين.

