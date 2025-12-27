مصر والكويت يشددان على رفضهما القاطع اعتراف إسرائيل بما يسمى إقليم أرض الصومال

18 حجم الخط

جرى اتصال هاتفي اليوم بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والشيخ عبد الله اليحيا وزير خارجية دولة الكويت، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والكويت، وما تشهده من تطور متواصل على مختلف المستويات، مشددا على الحرص المشترك على دفع مسارات التعاون الثنائي قدما، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على ما تحقق من زخم إيجابي في ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، بما يعزز المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

تطورات الأوضاع في قطاع غزة

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استدامته، والمضي في تنفيذ الاستحقاقات المرتبطة بالمرحلة التالية، بما يشمل دعم المسار السياسي، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف اللازمة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع التأكيد على رفض أي إجراءات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو فرض وقائع جديدة على الأرض.

تطورات الأوضاع في اليمن

كما تناول الاتصال تطورات الأوضاع في اليمن، حيث جدد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، معربا عن القلق من مخاطر التصعيد وانعكاساته على الأوضاع الإنسانية وأمن المنطقة، ومثمنًا الجهود الإقليمية الرامية إلى دعم التهدئة وتهيئة المناخ لاستئناف المسار السياسي الشامل.

مستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي

واتصالا بمستجدات الأوضاع في القرن الأفريقي، شدد الوزيران على رفضهما القاطع للخطوات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة في الاعتراف بما يسمى إقليم أرض الصومال. وجدد الجانبان التزامهما الراسخ بدعم سيادة الصومال ووحدة أراضيه ومساندة مؤسساته الشرعية، معتبرين أن هذه التحركات تمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا مباشرا لركائز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

