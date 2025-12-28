الأحد 28 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من شادي ريان "طليق دينا طلعت" على الفيديو المتداول

رجل الأعمال شادي
رجل الأعمال شادي ريان، فيتو
18 حجم الخط

أصدر رجل الأعمال شادي ريان بيانًا توضيحيًا، حول الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا ونسب إليه، حيث زعم البعض بأنه يتحدث عن طليقته سيدة الأعمال دينا طلعت بعد انتشار شائعات عن ارتباطها بالإعلامي عمرو أديب.

وقال في بيانه: "بيان توضيحي، في فيديو متداول مؤخرًا على بعض منصات التواصل واتاخد خارج سياقه، وطلع عليه اجتهادات وتفسيرات غير دقيقة، وحابب أوضح الآتي بكل احترام".

وتابع: “أولًا، بحب أكد احترامي الكامل لعيلتي، وخصوصًا أم أولادي، واللي هتفضل دايمًا محل احترام وتقدير، علاقتنا كانت ومازالت أساسها الود والاحترام، وأي كلام أو ربط غير كده هو تدخل غير مقبول في حياتي الخاصة. أنا بطبيعتي شخص بعيد عن الإعلام والسوشيال ميديا وكل تركيزي دايمًا على شغلي وأولادي، ومش من عادتي أعمل محتوى أو أظهر في فيديوهات”. 

وأضاف شادي ريان: “الفيديو اللي اتداول كان تسجيل عفوي وخاص، ومكانش موجه للنشر العام نهائي، وأي تفسير أو ربط غير ده، غير صحيح تمامًا. للأسف، ظهرت تعليقات فيها سب وتجريح وألفاظ غير لائقة من أشخاص ملهمش أي علاقة بيا، وده سلوك مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا”.

وناشد رجل الأعمال بالتوقف عن تداول الفيديو، موضحًا: “بناشد الجميع التوقف عن تداول الفيديو أو التعليق عليه بشكل يتجاوز الحقيقة، وبأكد إني محتفظ بكامل حقوقي القانونية، وهتتاخد الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز”. 

واختتم: “ده توضيح نهائي، وأي استخدام أو إعادة نشر لأي محتوى يخصني أو يخص أسرتي بدون وجه حق يُعد تجاوز غير مقبول، وهيتم التعامل معاه قانونيًا. شكرًا لكل شخص تحلّى بالحكمة وحسن الظن وتقديري واحترامي للجميع”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل الأعمال شادي ريان شادي ريان سيدة الأعمال دينا طلعت دينا طلعت الأعلامي عمرو أديب عمرو أديب

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 لجميع العاملين بالدولة بعد تبكيره

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

أمم أفريقيا، موزمبيق يبحث عن انتصاره الأول بالكان أمام الجابون

أول تعليق من شادي ريان "طليق دينا طلعت" على الفيديو المتداول

بديل شباك التذاكر، طرق الحصول على تذاكر المترو والقطار الكهربائي الخفيف

بقيادة أوباميانج، التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق في كأس الأمم الأفريقية

محافظ القاهرة: إزالة الأكشاك المخالفة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع مقلق في الطماطم وانخفاض 4 أصناف منها الليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البوري يسجل 240 جنيها وانخفاض جديد في البلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الموز يصل إلى 70 جنيها وانخفاض التين واليوسفي

كل ما تريد معرفته عن حساب الشباب myCIB في البنك التجاري

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولد عقيلة بني هاشم، قصص الزينبات في بيت النبوة

دار الإفتاء توضح مفهوم الاستعاذة والصيغ الواردة فيها

ما حكم الجهر بالذكر عقب الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads