أول تعليق من شادي ريان "طليق دينا طلعت" على الفيديو المتداول

18 حجم الخط

أصدر رجل الأعمال شادي ريان بيانًا توضيحيًا، حول الفيديو الذي تم تداوله مؤخرًا ونسب إليه، حيث زعم البعض بأنه يتحدث عن طليقته سيدة الأعمال دينا طلعت بعد انتشار شائعات عن ارتباطها بالإعلامي عمرو أديب.

وقال في بيانه: "بيان توضيحي، في فيديو متداول مؤخرًا على بعض منصات التواصل واتاخد خارج سياقه، وطلع عليه اجتهادات وتفسيرات غير دقيقة، وحابب أوضح الآتي بكل احترام".

وتابع: “أولًا، بحب أكد احترامي الكامل لعيلتي، وخصوصًا أم أولادي، واللي هتفضل دايمًا محل احترام وتقدير، علاقتنا كانت ومازالت أساسها الود والاحترام، وأي كلام أو ربط غير كده هو تدخل غير مقبول في حياتي الخاصة. أنا بطبيعتي شخص بعيد عن الإعلام والسوشيال ميديا وكل تركيزي دايمًا على شغلي وأولادي، ومش من عادتي أعمل محتوى أو أظهر في فيديوهات”.

وأضاف شادي ريان: “الفيديو اللي اتداول كان تسجيل عفوي وخاص، ومكانش موجه للنشر العام نهائي، وأي تفسير أو ربط غير ده، غير صحيح تمامًا. للأسف، ظهرت تعليقات فيها سب وتجريح وألفاظ غير لائقة من أشخاص ملهمش أي علاقة بيا، وده سلوك مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا”.

وناشد رجل الأعمال بالتوقف عن تداول الفيديو، موضحًا: “بناشد الجميع التوقف عن تداول الفيديو أو التعليق عليه بشكل يتجاوز الحقيقة، وبأكد إني محتفظ بكامل حقوقي القانونية، وهتتاخد الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوز”.

واختتم: “ده توضيح نهائي، وأي استخدام أو إعادة نشر لأي محتوى يخصني أو يخص أسرتي بدون وجه حق يُعد تجاوز غير مقبول، وهيتم التعامل معاه قانونيًا. شكرًا لكل شخص تحلّى بالحكمة وحسن الظن وتقديري واحترامي للجميع”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.