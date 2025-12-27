السبت 27 ديسمبر 2025
حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان

انقلاب سيارة بطريق
انقلاب سيارة بطريق العلاقى بأسوان
وقع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، اليوم السبت، بمحافظة أسوان في منطقة العلاقى، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

 

بلاغ إلى مدير أمن أسوان 

تلقى مدير أمن إسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بمنطقة العلاقى وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة ١٠ أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

أثبتت التحريات أن الحادث نتيجة فقدان السائق السيطرة على المركبة أثناء سيرها على الطريق، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وأغلق رجال المرور جزءًا من الطريق لفحص موقع الحادث وتسهيل حركة السيارات، فيما باشرت النيابة التحقيق لتحديد أسباب الحادث بدقة.

وأسفر الحادث عن إصابات متفاوتة بين المصابين الذين يتلقون العلاج حاليًا تحت إشراف الأطباء في المستشفى.

​ أسوان اسعاف المستشفي امن اسوان المصابين

