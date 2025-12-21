مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بالبحيرة

18 حجم الخط

شهد الطريق الدولي بالعلمين حادث انقلاب سيارة نقل أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 4 آخرين، حيث وقع الحادث بعد مدخل الشجاعة بنطاق محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

إنقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي العلمين

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بوقوع حادث سير ووقوع إصابات وتم الدفع سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الدولي العلمين بعد مدخل الشجاعة، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون.

ننشر أسماء ضحايا الحادث

وتنشر " فيتو" أسماء ضحايا الحادث، حيث توفى “راضي حجازي محمد طلحة” 54 عاما، وتم إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي جراحات اليوم الواحد، أما المصابين فهم: محمد صلاح محمد عوف 45 سنة، بكدمة شديدة بالظهر، محمد فهد حسن عطية 30 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، علي بسام علي عبد النبي 22 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقرى والساق اليسري، ابراهيم الشحات محمود، 21 سنة، باشتباه كسر بالعضد الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم.

وجاري تقديم الخدمات الطبية والفحوصات اللازمة لهم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

