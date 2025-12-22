حريق يلتهم تاكسي أعلى كوبري العباسية دون إصابات

18 حجم الخط

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق اندلع داخل سيارة أجرة «تاكسي» أعلى كوبري العباسية، ما أدى إلى توقف مؤقت في حركة المرور، دون وقوع أي إصابات.

و تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باشتعال النيران في سيارة أجرة أعلى الكوبري، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، حيث تبين اشتعال السيارة بالكامل وتفحمها.

و نجحت القوات في محاصرة الحريق وإخماده، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق.

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في أحد العقارات بـمنطقة بالهرم أن ماسا كهربائيا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأضافت المعاينة أن الحريق أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أى إصابات.

وعلى جانب آخر، نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة بالهرم دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة سكنية بالهرم

وعلى جانب آخر كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الهرم وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى في محيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

