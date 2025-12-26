الجمعة 26 ديسمبر 2025
مصرع شاب في انقلاب سيارة ملاكي على طريق السنبلاوين بالدقهلية

لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكي على أول طريق السنبلاوين في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب في انقلاب سيارة ملاكي اول طريق السنبلاوين.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمود عاطف مصطفى مصطفى  19 سنة، وصل إلى قسم الاستقبال بمستشفى السنبلاوين جثة هامدة. 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

 

نقل جثة شاب أنهى حياته بحبة الغلة  لمستشفى شربين

وعلى صعيد آخر، أقدم شاب في العقد الثاني من عمره على إنهاء حياته بتناول حبة غلة في منزله بجوار مسجد الحاج حسين، في  قرية بدواى  بـ مركز المنصورة في  محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا  من شرطة النجدة يفيد بـ مصرع شاب يدعى محمد أشرف محمد - ٢٤ سنة تناول حبة غلة ( انتحار ) ووصل  مستشفى شربين المركزي جثة هامدة

وتحرر عن ذلك المحضر  اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

إصابة شاب بحروق 

وعلى صعيد آخر، أُصيب شاب بحروق متفرقة من الدرجتين الأولى والثانية، اليوم، في قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بـ الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة  شاب بحروق متفرقة من الدرجتين الأولى والثانية، في قرية ميت مزاح التابعة لمركز المنصورة، وذلك بجوار الوحدة الصحية بالقرية.

وبالفحص تبين أن المصاب يُدعى محمد عصام مصطفى العسيوي، ويبلغ من العمر 19 عامًا، ومقيم بقرية ميت مزاح، حيث يعاني من حروق من الدرجة الأولى والثانية بمختلف أنحاء الجسم.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى الدولي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال حالته.

تحذير الأزهر من الانتحار

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

وقال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جوده».

