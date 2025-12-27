مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في تصادم سيارتين في نكلا بالجيزة

18 حجم الخط

لقي شخص مصرعه، وأصيب ٣ آخرين في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي، وتروسيكل، بالطريق الرئيسي بقرية نكلا، بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت قوات الأمن لموقع الحادث فور تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع حادث تصادم، بطريق قرية نكلا، في منشأة القناطر، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال الفحص، أن الحادث وقع بين سيارتين نقل وملاكي، وتروسيكل، مما أدى إلى مصرع شخص، ووقوع 3 مصابين.



وتواصل قوات الأمن الاستماع لشهود العيان لكشف ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

وعلى جانب آخر، أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

