السبت 27 ديسمبر 2025
الجحيم بعينه، حريق هائل بعد تصادم مروع بين 50 سيارة في اليابان (فيديو)

تصادم مروع بين 50
تصادم مروع بين 50 سيارة في اليابان، فيتو
نشب حريق ضخم في اليابان بعد حادث مروري مروع شهد اصطدام أكثر من 50 سيارة مع شاحنة نقل مركبات، على أحد الطرق السريعة في البلاد.

وذكرت هيئة التلفزيون الرسمية أن الحادث وقع على طريق "كانيتسو" السريع في مدينة "ميناكامي" بمحافظة "جونما"، وسط فوضى عارمة.


بدأ الحادث بانفجار نحو 15 مركبة، لكن سرعان ما تفاقم الوضع بسبب تراكم الثلوج، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بالكامل في كلا الاتجاهين.

وهرعت إلى موقع الحادث المروع عشرات سيارات وفرق الإطفاء والطوارئ والإسعاف للتعامل مع الوضع والوقوف على حجم الأضرار والضحايا.


وتداولت منصات إعلامية وناشطون مقاطع وصور توثق جانبًا من الحرائق التي اشتعلت وسط المركبات في موقع الحادث المروري.

وأسفر الحادث في إحصائية أولية عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 26 آخرين، بحسب السلطات اليابانية.

