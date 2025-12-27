الجحيم بعينه، حريق هائل بعد تصادم مروع بين 50 سيارة في اليابان (فيديو)

18 حجم الخط

نشب حريق ضخم في اليابان بعد حادث مروري مروع شهد اصطدام أكثر من 50 سيارة مع شاحنة نقل مركبات، على أحد الطرق السريعة في البلاد.

وذكرت هيئة التلفزيون الرسمية أن الحادث وقع على طريق "كانيتسو" السريع في مدينة "ميناكامي" بمحافظة "جونما"، وسط فوضى عارمة.

🚨🇯🇵 MASSIVE PILEUP ON JAPAN EXPRESSWAY: OVER 50 VEHICLES CRASH, 1 DEAD, 26 INJURED



Chaos hit Japan's Kanetsu Expressway hard in Minakami, Gunma Prefecture.



More than 50 cars and trucks smashed into each other in a fiery wreck that killed at least one person and hurt 26 others.… pic.twitter.com/TIVdsP1bAi December 26, 2025



بدأ الحادث بانفجار نحو 15 مركبة، لكن سرعان ما تفاقم الوضع بسبب تراكم الثلوج، مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع بالكامل في كلا الاتجاهين.

وهرعت إلى موقع الحادث المروع عشرات سيارات وفرق الإطفاء والطوارئ والإسعاف للتعامل مع الوضع والوقوف على حجم الأضرار والضحايا.

Japan: Major accident on Kanetsu Expressway outbound line in Minakami Town, Gunma Prefecture, several injured - NHKpic.twitter.com/QJb9qu9szx — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 26, 2025



وتداولت منصات إعلامية وناشطون مقاطع وصور توثق جانبًا من الحرائق التي اشتعلت وسط المركبات في موقع الحادث المروري.

وأسفر الحادث في إحصائية أولية عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 26 آخرين، بحسب السلطات اليابانية.

