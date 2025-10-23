الخميس 23 أكتوبر 2025
بسبب شبورة تعيق الرؤية، غلق بوابات الطريق الصحراوي فى الاسكندرية

شبورة مائية كثيفة
شبورة مائية كثيفة

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل، غلق الطريق الصحراوي من البوابات وذلك نظرًا إلى وجود شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية.

 

وشددت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، على قائدى المركبات بتوخى الحذر والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظا على سلامتهم.

 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار على  أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

الطقس غدا فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

 

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   21  ودرجة الحرارة العظمى 34

 

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18  و درجة الحرارة العظمى 30

