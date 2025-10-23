بسبب شبورة تعيق الرؤية، غلق بوابات الطريق الصحراوي فى الاسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل، غلق الطريق الصحراوي من البوابات وذلك نظرًا إلى وجود شبورة مائية كثيفة تعيق الرؤية.

وشددت محافظة الإسكندرية فى بيان لها، على قائدى المركبات بتوخى الحذر والالتزام بالتعليمات المرورية حفاظا على سلامتهم.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار على أغلب الأنحاء، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الطقس غدا فى الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

الإسكندرية:درجة الحرارة: 20 ودرجة الحرارة العظمى 32

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 31

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 18 و درجة الحرارة العظمى 30

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.