حوادث

بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بآخر بطريق قرية المحاسنة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم موتوسيكل بآخر 

 تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل بآخر طريق قرية المحاسنة مركز دكرنس في محافظة الدقهلية.

أسماء المصابين في تصادم موتوسيكل بآخر  

علي الفور انتقلت قوة أمنية وسيارتين اسعاف الي موقع الحادث، وجري نقل المصابين لـمستشفي دكرنس، وكشف مصدر طبي عن استقبال عبدالرحمن م ع م 14 سنة مصابا بنزيف من الأنف واشتباه كسر بالفك، محمد ع ال ال 18 سنة مصابا بكدمة بالرأس واشتباه نزيف بالمخ وانخفاض بدرجة الوعي، عمار م ع م 18 سنة مصاب بكدمة بالبطن واشتباه نزيف بالبطن.

محضر بالواقعة للعرض علي النيابة 



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

