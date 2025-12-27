السبت 27 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مقتل حدّاد في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

مصرع حداد في شبرا
مصرع حداد في شبرا الخيمة، فيتو
18 حجم الخط

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مأساوية، إثر نشوب مشاجرة مسلحة بالأسلحة النارية بين طرفين، أسفرت عن مصرع حداد في مقتبل العمر، بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالبطن أسفل الصدر، وتم نقله إلى مستشفى المطرية جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

 

txt

مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالمنيا

txt

جهود أمنية لكشف تفاصيل مصرع زوجين في الفيوم

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوصول المدعو "فتحي م ف ع"، 21 سنة، حداد، ومقيم بمساكن إسكو ببهتيم، إلى مستشفى المطرية مصابًا بطلق ناري «فرد خرطوش»، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيق المجني عليه، عامل بمغسلة ومقيم بذات العنوان، اتهم شخصين بقتل شقيقه عقب مشاجرة نشبت بينهم.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، تبين نشوب مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين طرفين، الطرف الأول مكوّن من ثلاثة أشخاص، من بينهم المجني عليه، وهم: "فتحي م ف ع" (المتوفى)، "خالد وم أ" وشهرته وليد جزرة، سبق اتهامه في قضايا (مخدرات وسلاح)، و"أحمد ح م ع" وشهرته حسب الله، سبق اتهامه في قضايا (مخدرات وسلاح وسرقة)، والطرف الثاني مكوّن من شخصين، وهما: "يوسف أ ف م" 18 سنة وشهرته عشة، مصاب بجرح في الرأس، "محمود أ م ع"، 30 سنة، مصاب بجرح في كف اليدين، وجميعهم مقيمين بمساكن اسكو بمنطقة بهتيم.

وكشفت التحقيقات أن الطرفين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري نافذ أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مرتكبي الواقعة، وضبط السلاح الناري المستخدم «فرد خرطوش»، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة مسلحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 12221 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية المقدم مصطفي دياب المباحث الجنائية بالقليوبية المباحث الجنائية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

مواد متعلقة

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

كيف يؤثر الطعام على مرض الأرتيكاريا المزمنة؟

جوائز للأعضاء، تفاصيل تنظيم نادي إنبي مشاهدة جماعية لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

قبل غلق صناديق الاقتراع، إقبال متوسط على لجنة مدرسة السيرة الحسنة بانتخابات النواب بالإسكندرية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

كأس مصر، طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية يلجآن لشوطين إضافيين

أمم إفريقيا، تعادل سلبي بين أوغندا وتنزانيا في الشوط الأول

نتيجة مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الدوري السعودي، اتحاد جدة يتقدم علي الشباب 0/1 في الشوط الأول

غلق لجان الاقتراع في أول أيام التصويت بجولة إعادة الدوائر الملغاة بانتخابات النواب

أمم إفريقيا 2025، السنغال يتعادل 1-1 مع الكونغو الديمقراطية

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

خدمات

المزيد

السحب الممطرة تزحف إليها بقوة، الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه المناطق

سعر كيلو السكر بالأسواق المحلية اليوم الجمعة

ارتفاع سعر جرام الذهب، عيار 21 يتخطى 6000 جنيه لأول مرة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، مصر مع أنجولا.. مواجهات نارية في أمم أفريقيا والدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز فعل شيء لم يفعله النبي؟ الإفتاء تجيب

بث مباشر.. «دولة التلاوة» يفتح أبواب المنافسة أمام أعذب الأصوات القرآنية

جامع بانقوسا العريق بحلب وأسماؤه، وكيف وصل إليه أثر النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads