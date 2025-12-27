مقتل حدّاد في مشاجرة بالأسلحة النارية بالقليوبية

18 حجم الخط

شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة قتل مأساوية، إثر نشوب مشاجرة مسلحة بالأسلحة النارية بين طرفين، أسفرت عن مصرع حداد في مقتبل العمر، بعد إصابته بطلق ناري نافذ بالبطن أسفل الصدر، وتم نقله إلى مستشفى المطرية جثة هامدة تحت تصرف النيابة العامة، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بوصول المدعو "فتحي م ف ع"، 21 سنة، حداد، ومقيم بمساكن إسكو ببهتيم، إلى مستشفى المطرية مصابًا بطلق ناري «فرد خرطوش»، ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته.

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وبسؤال شقيق المجني عليه، عامل بمغسلة ومقيم بذات العنوان، اتهم شخصين بقتل شقيقه عقب مشاجرة نشبت بينهم.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، تبين نشوب مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين طرفين، الطرف الأول مكوّن من ثلاثة أشخاص، من بينهم المجني عليه، وهم: "فتحي م ف ع" (المتوفى)، "خالد وم أ" وشهرته وليد جزرة، سبق اتهامه في قضايا (مخدرات وسلاح)، و"أحمد ح م ع" وشهرته حسب الله، سبق اتهامه في قضايا (مخدرات وسلاح وسرقة)، والطرف الثاني مكوّن من شخصين، وهما: "يوسف أ ف م" 18 سنة وشهرته عشة، مصاب بجرح في الرأس، "محمود أ م ع"، 30 سنة، مصاب بجرح في كف اليدين، وجميعهم مقيمين بمساكن اسكو بمنطقة بهتيم.

وكشفت التحقيقات أن الطرفين تبادلا إطلاق الأعيرة النارية خلال المشاجرة، ما أسفر عن إصابة المجني عليه بطلق ناري نافذ أودى بحياته في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط مرتكبي الواقعة، وضبط السلاح الناري المستخدم «فرد خرطوش»، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات سابقة تطورت من مشادة كلامية إلى مشاجرة مسلحة.

وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 12221 إداري قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2025، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

