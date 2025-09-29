مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثالث بسوهاج

استقبل مستشفى دار السلام المركزي جنوب محافظة سوهاج جثة هامدة لربة منزل تُدعى شيماء ع ع، 25 عامًا، مقيمة بقرية البلابيش المستجدة التابعة للوحدة المحلية بقرية السلام بمركز دار السلام، عقب سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها.

تلقى اللواء حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوصول ربة منزل جثة هامدة إلى المستشفى نتيجة سقوطها من علو.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لإجراء الفحص والمعاينة، وتبين من التحريات الأولية أن الحادث وقع إثر سقوط المجني عليها من الطابق الثالث، وجارٍ استكمال التحقيقات للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة التي تولت مباشرة التحقيق، وقررت نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة.

