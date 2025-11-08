أخبار مصر اليوم: طريقة الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية قبل التصويت بالداخل، قرار عاجل من المتحف المصري بشأن الزيارات، هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟

18 حجم الخط

أخبار مصر اليوم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

قبل بدء التصويت بالداخل، الوطنية للانتخابات تتيح خدمة الاستعلام عن لجنتك الانتخابية إلكترونيا

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن مكان اللجنة الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية عبر موقعها الرسمي، في إطار تسهيل إجراءات المشاركة في انتخابات مجلس النواب.





وأكدت الهيئة أنه يمكن لجميع المواطنين معرفة بياناتهم الانتخابية بسهولة من خلال الدخول على الموقع الرسمي للهيئة عبر الرابط: [https://www.elections.eg](https://www.elections.eg)، ثم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك، لتظهر على الفور جميع تفاصيل اللجنة الخاصة بالناخب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تيسير إجراءات التصويت وضمان مشاركة واسعة من الناخبين، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب للمصريين في الداخل، بعد انتهاء التصويت في الخارج.

وانتهت، اليوم السبت، عملية تصويت المصريين في الخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي استمرت على مدار يومي 7 و8 نوفمبر، وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومن المقرر أن يُجرى التصويت في الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، على أن تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر الجاري، بينما تُنظم جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته.



وتشمل هذه المرحلة 14 محافظة، وهي الجيزة، والإسكندرية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، ومطروح، والبحيرة، والوادي الجديد، وبني سويف، وأسيوط، ويتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي وقائمتان بنظام القائمة المغلقة.

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، حقيقة ما يتردد بشأن انتشار واسع للفيروس الخلوي التنفسي وتحوله لوباء في مصر.



وأكد عوض تاج الدين، أنه لا توجد أي زيادة غير طبيعية أو مقلقة في عدد الإصابات بالفيروس الخلوي التنفسي أو الفيروسات التنفسية بشكل عام.

وأوضح أن الفترة الحالية تشهد زيادة طبيعية في الإصابات الموسمية نتيجة تغير الفصول والانتقال المفاجئ بين الطقس الدافئ والبارد، وهي فترة تنشط فيها الفيروسات التنفسية بمختلف أنواعها.



وأشار مستشار الرئيس للصحة خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “كلا الكلام” تقديم عمرو حافظ، بقناة “الشمس” إلى أن أكثر من 90% من الفيروسات التنفسية تتشابه في أعراضها، وأشهرها فيروس الإنفلونزا العادي الذي يصل عدد أنواعه إلى 256 نوعًا، موضحًا أنه لا داعي للقلق أو الذعر، لكن يجب التعامل بجدية واحترام مع هذه الفيروسات، واتباع سلوك صحي وقائي.



وأكد "تاج الدين" أن غالبية الحالات المصابة تكون بسيطة وتتعافى من تلقاء نفسها دون مضاعفات، داعيًا من يشعرون بأعراض البرد أو الزكام أو الرشح إلى الراحة في المنزل لمدة يومين أو ثلاثة، وذلك لأمرين رئيسيين الوقاية من المضاعفات الصحية، منع نقل العدوى للآخرين، خاصة كبار السن ومرضى المناعة والجهاز التنفسي.



وشدد مستشار الرئيس للشؤون الصحية على أن حدة الأمراض التنفسية لم تزداد، ولا توجد أي مؤشرات على ظهور وباء أو فيروس خطير في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الالتزام بالعادات الصحية البسيطة مثل النظافة الشخصية، والتهوية الجيدة، وتجنب الزحام، يبقى كافيًا للوقاية خلال هذه الفترة الانتقالية.

انطلاق أعمال "لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي" بالهيئة الوطنية للانتخابات السبت

انطلقت، اليوم، أعمال لجنة متابعة ورصد الأداء الإعلامي لتغطية انتخابات مجلس النواب، والمشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٥.





عُقد الاجتماع الأول للجنة في مقر الهيئة بحضور أعضائها من نخبة الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

التقت اللجنة بالقاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة.

تم خلال الاجتماع الاتفاق على آلية العمل المنهجية ووضع ضوابط الرصد، والتأكيد على الأهمية القصوى لدور اللجنة في ضمان تغطية إعلامية محايدة ومهنية للعملية الانتخابية.





كما تضمن الاجتماع وضع إطار تنفيذي عملي لمهام اللجنة، حيث تم التأكيد على الرصد الشامل واليومي لجميع وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وتقديم تقارير تحليلية وموضوعية للهيئة، وضرورة الالتزام بالحياد التام والموضوعية في التغطية، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المرشحين، ومكافحة أي محتوى إعلامي يتضمن تحريضًا أو إساءة.

كما أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عمل اللجنة يمثل مرجعية احترافية للهيئة، ويساهم في تحقيق الرقابة الذاتية والمهنية على الأداء الإعلامي، وهو ما يعزز من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي.

‎ويتولى رئاسة اللجنة القاضى محمد على حسن عبد الواحد، عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضم فى عضويتها عددا من القضاة والخبراء والإعلاميين، من بينهم: المستشار شريف محمد منير حشيش، والمستشار هانى أحمد محمد جادالله، عضوا مجلس إدارة الهيئة، إلى جانب كل من الدكتور أحمد إبراهيم مصطفى سليمان نائب مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، وعلاء الدين ثابت وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وعمرو رأفت الخياط عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المعطى أبوزيد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

‎كما تضم اللجنة نخبة من الخبراء والأكاديميين فى مجالى الصحافة والإعلام، من بينهم الدكتورة ثريا أحمد البدوى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والدكتورة شيرين سلامة السعيد الأستاذ المساعد بقسم الصحافة بكلية الإعلام، وأميمة شكرى ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، وتغريد حسين ممثلة عن الهيئة الوطنية للإعلام، إضافة إلى محمد عبد الحافظ الخبير فى مجال الصحافة، والإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ الخبير في مجال الإعلام، وأيمن ولاش مدير عام المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات.

رئيس المتحف المصري الكبير يكشف محظورات الزيارة

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن أبرز المحظورات خلال زيارة المتحف، مؤكدًا أن استخدام الفلاش أثناء التصوير ممنوع تمامًا داخل القاعات حفاظًا على المقتنيات الأثرية.



وأوضح أن التصوير بالموبايل مسموح في جميع القاعات، باستثناء قاعة توت عنخ آمون التي تضم القطع الأثرية الأكثر حساسية، مضيفًا:“التصوير عند قناع الملك توت مسموح بالموبايل فقط، لكن ممنوع بالكاميرات الاحترافية”.

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة عبر قناة النهار، حول كيفية ضبط هذه القواعد، أوضح "غنيم" أن هناك عددًا كبيرًا من رجال الأمن المدربين لمراقبة تطبيق التعليمات.

وأضاف:“الكاميرات الاحترافية التي تُستخدم لتصوير الأفلام أو الوثائقيات يتم منعها من البداية، لأنها تحتاج لتصريح خاص مسبق من إدارة المتحف”.

وحول السلوكيات غير اللائقة التي قد تصدر من بعض الزوار، قال الرئيس التنفيذي لـ المتحف الكبير إن هناك تعليمات واضحة وآداب زيارة معلنة، مشددًا على ضرورة الالتزام بها من قبل المصريين والأجانب على حد سواء.



وأشار إلى أن لمس القطع الأثرية ممنوع تمامًا داخل جميع القاعات، إلقاء القمامة يجب أن يكون في الأماكن المخصصة، التدخين مسموح فقط في المناطق المحددة خارج القاعات.

قرار عاجل من المتحف المصري الكبير بعد تجاوز الزوار 20 ألفًا في يوم واحد

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن يوم أمس شهد إقبالًا غير مسبوق من الزوار، حيث تجاوز عددهم 20 ألف زائر، ما أدى إلى بلوغ الطاقة الاستيعابية القصوى داخل المتحف.



وأوضح أنه تم اتخاذ قرار فوري بوقف الزيارة مؤقتًا، حرصًا على سلامة الزائرين وحماية الآثار، مشيرًا إلى أن التجربة السياحية داخل المتحف تعد أولوية لدى الإدارة.



وأضاف "غنيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج الصورة على قناة النهار، أن النظام الجديد لحجز التذاكر أونلاين تم تفعيله رسميًا اليوم، ولاقى ردود فعل إيجابية من الزوار.



وأوضح أن هذا النظام مخصص حاليًا للعطلات الرسمية ونهايات الأسبوع فقط، بهدف تنظيم الدخول والتحكم في أعداد الزوار، حيث يحجز الزائر موعد زيارته مسبقًا ويصل وهو على علم بوقت دخوله، مما يجنّب مشاهد التكدس مثلما حدث أمس.

وأشار الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير إلى أنه قريبًا سيتم تفعيل نظام الحجز بالتوقيت الزمني المحدد، بحيث يعرف الزائر بدقة موعد دخوله إلى المتحف، مما يعزز التنظيم ويحقق تجربة أكثر راحة وسلاسة للجميع.

السفارات المصرية بالخارج: إقبال متزايد وانتظام لجان التصويت باليوم الثاني من انتخابات "النواب"

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب للمصريين بالخارج، في مختلف المقار الانتخابية حول العالم.



وأشارت إلى أن العملية تسير بسلاسة تامة، وسط تعاون كامل من السفارات والقنصليات المصرية والدعم الفني للهيئة.

وأوضحت السفيرة مروة حجازي سفيرة مصر في أيرلندا أن الجالية المصرية أظهرت حرصًا كبيرًا على المشاركة في الاستحقاق الدستوري، حيث بدأت عملية استقبال الناخبين منذ التاسعة صباحًا، مؤكدة أن سوء الأحوال الجوية والأمطار لم تمنع المواطنين من الحضور والإدلاء بأصواتهم في مشهد يعكس وعيهم الوطني.





ووجه المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الشكر للسفيرة مروة حجازي على جهودها وتعاونها الكامل خلال استقبال وفد الهيئة لمتابعة سير العملية الانتخابية داخل مقر السفارة.

الأرصاد تحذر من سقوط أمطار على هاتين المدينتين غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد، حيث من المتوقع سقوط أمطار



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد، حيث يسود طقس خريفى معتدل حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33



درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22

