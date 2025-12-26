السبت 27 ديسمبر 2025
أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ3.5 متر، تحذير من الملاحة البحرية في هذه الشواطئ

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب  الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط على شواطئ "العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح"، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر، وتصل سرعة الرياح من 40: 60 كم / ساعة.

حالة الطقس غدا الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

موجة برد تضرب شمال الصعيد، الأرصاد الجوية تعلن طقس اليوم الجمعة

 كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا السبت، حيث تنخفض درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

 

حالة الطقس فى القاهرة

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس  شديد البرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 10

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 11

